09:22 · 12 de noviembre de 2025

El dólar retrocede en Chile impulsado por el repunte del cobre y el entorno favorable para emergentes

Ignacio Mieres
Analista de Mercados

Bandera de Chile sobre monedas de dinero, finanzas y contabilidad, banca
Conclusiones clave
Conclusiones clave

  • El peso chileno abre con una apreciación gracias al entorno positivo para el carry trade y la estabilidad macroeconómica global.

  • El repunte del cobre respalda las expectativas de fortalecimiento de la moneda local.

  • La posible reapertura del gobierno estadounidense impulsa la confianza de los inversionistas y modera la volatilidad del mercado.

El dólar index registra una ligera recuperación tras las pérdidas provocadas por el débil informe laboral de ADP, que evidenció una contracción en el empleo estadounidense. Pese a ello, el optimismo ante la reapertura del gobierno de EE. UU. sostiene la percepción de estabilidad, permitiendo a los inversionistas retomar el foco en los fundamentos macroeconómicos.

En este contexto, las monedas emergentes se ven favorecidas por un entorno propicio para el carry trade, dado el diferencial de tasas de interés frente a las economías desarrolladas. Esta tendencia refuerza la demanda por activos de mayor rentabilidad, impulsando al peso chileno en la apertura de hoy.

Panorama local: estabilidad macroeconómica y apoyo del cobre

Hilos de cobre
 

En el ámbito local, Chile mantiene un entorno de baja volatilidad y riesgo país contenido, lo que contribuye a la estabilidad del tipo de cambio. El precio del cobre ha mostrado un repunte durante la semana, impulsado por las expectativas de mayor demanda vinculadas al aumento de la inversión en infraestructura y energía a nivel global.

Este comportamiento del metal rojo refuerza la posición del peso chileno, al mejorar los flujos de divisas por exportaciones y fortalecer las perspectivas de crecimiento del país. De mantenerse las condiciones actuales, se espera que la moneda local se estabilice en torno a los 930 pesos por dólar durante la jornada.

Perspectiva técnica del tipo de cambio

Desde el punto de vista técnico, el tipo de cambio entre el peso chileno y el dólar muestra señales de consolidación bajista, respaldadas por el flujo de entrada hacia activos de mayor rendimiento y por la recuperación del cobre. Una ruptura sostenida por debajo de los 930 pesos podría abrir espacio para descensos adicionales hacia los 920 pesos, mientras que una corrección al alza podría encontrar resistencia en torno a los 940 pesos por dólar.

Este comportamiento sugiere un equilibrio temporal antes de nuevos movimientos impulsados por datos macroeconómicos clave y decisiones de política monetaria en Estados Unidos. El peso chileno se beneficia de un contexto externo favorable y de factores internos sólidos, como la estabilidad económica y el repunte del cobre. Aunque el desempeño del dólar global seguirá siendo determinante, las condiciones actuales apuntan a una moneda local fortalecida a corto plazo.

Grafico de precios del dÃ³lar en Chile
 

Fuente: xStation5.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

