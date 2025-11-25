Leer más
10:52 · 25 de noviembre de 2025

El EUR/USD muestra poca reacción ante los datos de PPI y Ventas Minoristas de EE. UU.

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Los datos son mixtos, aunque destacan las cifras más bajas de lo previsto en ventas minoristas, lo que sugiere que algunos consumidores hicieron una pausa tras varios meses de gasto sólido.
  • El par EUR/USD perdió algo de terreno tras la publicación, aunque el movimiento no fue especialmente significativo.
  • PPI septiembre 0,3% mensual, expectativa 0,3%
  • PPI septiembre excluyendo alimentos y energía 0,1%, expectativa 0,2%
  • PPI septiembre 2,7% interanual, expectativa 2,6%
  • PPI septiembre excluyendo alimentos y energía 2,6%, expectativa 2,7%
  • Ventas minoristas excluyendo autos 0,3%, expectativa 0,3%
  • Ventas minoristas 0,2%, expectativa 0,4%
  • Retail Sales Control Group 0,1%, expectativa 0,3%

Los datos son mixtos, aunque destacan las cifras más bajas de lo previsto en ventas minoristas, lo que sugiere que algunos consumidores hicieron una pausa tras varios meses de gasto sólido. El par EUR/USD perdió algo de terreno tras la publicación, aunque el movimiento no fue especialmente significativo.

 

Sigue los datos macro clave y cómo impactan a los mercados de divisas con herramientas profesionales.
Abre tu cuenta real en XTB y opera con información de alta calidad:
👉 https://www.xtb.com/lat/cuenta-real?utm_source=news_rsh

28 de noviembre de 2025, 16:30

Wall Street cierra noviembre con alzas y energía acompaña el repunte
28 de noviembre de 2025, 15:23

La plata marca nuevos máximos históricos
28 de noviembre de 2025, 14:55

Intel sube por rumores de chips para Apple
28 de noviembre de 2025, 12:34

Los mercados de EE.UU. suben tras el feriado ante expectativas de recorte de tasas

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.