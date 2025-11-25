El EUR/USD muestra poca reacción ante los datos de PPI y Ventas Minoristas de EE. UU.

- Los datos son mixtos, aunque destacan las cifras más bajas de lo previsto en ventas minoristas, lo que sugiere que algunos consumidores hicieron una pausa tras varios meses de gasto sólido.
- El par EUR/USD perdió algo de terreno tras la publicación, aunque el movimiento no fue especialmente significativo.
- PPI septiembre 0,3% mensual, expectativa 0,3%
- PPI septiembre excluyendo alimentos y energía 0,1%, expectativa 0,2%
- PPI septiembre 2,7% interanual, expectativa 2,6%
- PPI septiembre excluyendo alimentos y energía 2,6%, expectativa 2,7%
- Ventas minoristas excluyendo autos 0,3%, expectativa 0,3%
- Ventas minoristas 0,2%, expectativa 0,4%
- Retail Sales Control Group 0,1%, expectativa 0,3%
Los datos son mixtos, aunque destacan las cifras más bajas de lo previsto en ventas minoristas, lo que sugiere que algunos consumidores hicieron una pausa tras varios meses de gasto sólido. El par EUR/USD perdió algo de terreno tras la publicación, aunque el movimiento no fue especialmente significativo.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.