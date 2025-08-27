El euro-dólar pierde el nivel de 1,16 💡

El dólar estadounidense continúa su repunte, con el par euro-dólar rompiendo por debajo de los mínimos de las últimas dos semanas. La curva de rendimiento estadounidense coge velocidad, con el diferencial entre los bonos a 2 y 30 años alcanzando los 126 puntos básicos, el nivel más alto en más de tres años. En Europa los principales índices bursátiles caen, con los bancos registrando los mayores descensos tras conocer informes de que Italia podría recurrir a los beneficios de sus bancos para apuntalar las finanzas públicas. El sector tecnológico en Europa continúa rezagado con respecto a su homólogo estadounidense, con los mercados a la espera de la publicación de los resultados de Nvidia. Por su parte, la fortaleza actual del dólar va ligada a la debilidad del euro, motivada por la incertidumbre política en Francia y las últimas noticias del sector bancario italiano.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Fuente : Plataforma de XTB
Cotización del euro-dólar
El par euro-dólar baja un 0,5% intradía, cayendo por debajo de la barrera psicológica de 1,16. Si la oferta del mercado logra mantener su impulso bajista, la EMA de 100 días, que detuvo las caídas a finales de julio, podría convertirse en un soporte clave. Por otro lado, la EMA de 50 días sigue siendo un importante nivel de resistencia.
Fuente : Plataforma de XTB
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.