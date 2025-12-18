Leer más
10:38 · 18 de diciembre de 2025

El euro se dispara tras un IPC de EE. UU. mucho más bajo

EUR/USD
Divisas
10:30 (GMT -3), Estados Unidos – Datos de inflación de noviembre:

  • IPC: actual: 2,7% interanual; previsión: 3,1% interanual; anterior: 3,0% interanual.

  • IPC subyacente: actual: 2,6% interanual; previsión: 3,0% interanual; anterior: 3,0% interanual.

La inflación se mantuvo moderada en el último informe del IPC, con los precios generales subiendo 0,2% en el período septiembre–noviembre y la tasa a 12 meses desacelerándose a 2,7% desde 3,0% en septiembre. El IPC subyacente avanzó 0,2% en dos meses, lo que apunta a una tendencia de fondo estable pese a los vacíos de datos provocados por el cierre del gobierno federal en octubre. La inflación en vivienda continuó moderándose, con un avance de 0,2% en dos meses, mientras que los precios de alimentos registraron una alza moderada de 0,1% y los precios de la energía repuntaron 1,1%, impulsados por mayores costos de electricidad y gas natural.

En términos anuales, la desinflación más amplia persistió en los principales componentes: el IPC subyacente se desaceleró a 2,6% interanual, la inflación en vivienda subió 3,0% y la inflación de bienes se mantuvo contenida. Los precios de la energía mostraron mayor volatilidad, con una alza de 4,2% interanual, impulsada por aumentos de dos dígitos en combustibles y servicios públicos, mientras que la inflación de alimentos se mantuvo en 2,6%. Con la reanudación de la recopilación de datos del IPC a mediados de noviembre, los inversionistas interpretarán este informe como una confirmación de una tendencia gradual de enfriamiento, que mantiene la inflación cerca de la zona de confort de la Reserva Federal y respalda las expectativas de paciencia en la política monetaria hacia comienzos de 2026.

