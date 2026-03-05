El tipo de cambio EUR/USD volvió a caer por debajo de 1,1600 en respuesta al retorno de las subidas del petróleo y al enfriamiento del apetito de riesgo temporal en Wall Street. Sin embargo, la debilidad de la moneda común fue limitada por supuestos comentarios de Irán sobre el Estrecho de Ormuz y por el nuevo ajuste del mercado respecto a posibles subidas de tipos en la Eurozona.

Fuente: xStation5

El par EUR/USD volvió por encima de 1,1610 a pesar de la clara presión bajista durante la sesión asiática. El RSI roza el límite de sobreventa y el volumen sigue siendo débil, lo que sugiere cautela y falta de disposición a entrar en operaciones grandes en un contexto de presión geopolítica, expectativas por las actas del BCE y el informe NFP de mañana.

Qué está dando forma al par EUR/USD hoy:

La corrección del dólar de ayer fue principalmente técnica y resultó del aparente alivio generado por un informe del New York Times que sugería que Irán había transmitido a la CIA su disposición a negociar. Los rumores fueron desmentidos por representantes iraníes, y la narrativa de plena disposición para un conflicto prolongado por ambas partes volvió a frenar el apetito por el riesgo.

En la situación actual, el euro se mueve como un instrumento de alto riesgo, perdiendo al inicio de la sesión tanto como las “divisas de riesgo” de las Antípodas (AUD/USD: –0,4%; NZD/USD: –0,3%).

La razón principal es la proximidad geográfica de Europa a Oriente Medio y su fuerte exposición a los riesgos relacionados con los precios de la energía y las crisis humanitarias (migraciones masivas). En el mercado de opciones, las opciones “Put” siguen dominando, indicando un predominio del miedo a nuevas caídas del euro.

La magnitud de las nuevas caídas del euro fue limitada por un informe de Bloomberg basado en fuentes militares, según el cual Irán no ha cerrado el Estrecho de Ormuz y pretende respetar las leyes marítimas. Aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo fluye por el estrecho, principalmente hacia China, que supuestamente presionó a Irán respecto a las interrupciones de suministro.