El EURUSD reacciona a las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. son menores de lo esperado

-
Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos: 200 mil, por debajo de las 209 mil esperadas y de las 198 mil del dato previo.
-
PIB de Estados Unidos (trimestral, dato final): 4,4%, superando el 4,3% esperado y el 4,3% anterior.
-
EUR/USD muestra leves alzas, pese a la solidez de los datos macroeconómicos de Estados Unidos.
Gráfico EURUSD (Temporalidad 1 minuto)
Fuente: xStation5
Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., US Bureau of Labor Statistics (BLS)
Resumen diario: Locura de metales preciosos, la plata supera los $101 y sube un 5%
USD/JPY cae a mínimos de dos semanas tras rumores de intervención cambiaria
Dólar hoy Colombia: ¿Fin del rally del peso? El dólar rebota desde los 3.633 ante señales de cautela
Dólar hoy México: estabilidad bajo los 17.50, entre el débil dato de actividad económica y el ruido arancelario de Trump
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.