El gas natural intenta recuperarse tras el informe de la EIA 🔎

Los futuros de gas natural en Henry Hub iniciaron con una reacción bajista tras los datos de la EIA, que mostraron una caída de inventarios de 71 bcf, menor a lo esperado (91 bcf) y muy por debajo de la lectura previa de 119 bcf. Después de ese primer movimiento, los contratos comenzaron a rebotar, recuperando parte del terreno perdido.

Fuente: xStation5

Entre el Q4 2025 y enero de 2026, los precios se desplomaron desde casi $5,30/MMBtu en diciembre hasta $3,1/MMBtu a mediados de enero, reflejando la presión de inventarios y una demanda más débil.

Fuente: xStation5