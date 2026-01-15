El gas natural intenta recuperarse tras el informe de la EIA 🔎

- El gas natural intenta rebotar tras un dato de inventarios decepcionante, con el clima frío proyectado como el principal soporte para una recuperación hacia USD 3,5.
- El gas natural intenta rebotar tras un dato de inventarios decepcionante, con el clima frío proyectado como el principal soporte para una recuperación hacia USD 3,5.
Los futuros de gas natural en Henry Hub iniciaron con una reacción bajista tras los datos de la EIA, que mostraron una caída de inventarios de 71 bcf, menor a lo esperado (91 bcf) y muy por debajo de la lectura previa de 119 bcf. Después de ese primer movimiento, los contratos comenzaron a rebotar, recuperando parte del terreno perdido.
Fuente: xStation5
Entre el Q4 2025 y enero de 2026, los precios se desplomaron desde casi $5,30/MMBtu en diciembre hasta $3,1/MMBtu a mediados de enero, reflejando la presión de inventarios y una demanda más débil.
Fuente: xStation5
Ahora, el factor climático gana protagonismo: la NOAA anticipa temperaturas por debajo de la media estacional en los estados más fríos de EE.UU. entre el 22 y el 28 de enero. Si este pronóstico se confirma, la demanda de calefacción podría aumentar y estabilizar los futuros en torno a $3,5/MMBtu.
Fuente: NOAA, Climate Prediction Centre
Resumen diario: Bancos y tecnología arrastran al alza los índices
Las tecnológicas pagarían nueva generación eléctrica en plan de Trump para frenar alzas de la luz
Tres mercados a observar la próxima semana (16.01.2026)
El más grande en su clase: ¿Qué dicen las ganancias de BlackRock sobre el mercado?
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.