El giro hawkish del RBA: ¿continúa la fortaleza del dólar australiano?

14:01 30 de septiembre de 2025

El dólar australiano (AUD) ha ganado tracción en los mercados tras las declaraciones de Michele Bullock, la nueva gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA). El tono de su mensaje sorprendió por su claridad: descartó por completo la posibilidad de recortes de tasas en el corto plazo y, en cambio, subrayó que es “muy probable” que se necesiten nuevas subidas de tipos de interés si la inflación persiste.

Bullock advierte sobre riesgos inflacionarios internos

Banco de la reserva de australia entrada
 

Bullock no se limitó a hablar de inflación. También advirtió que el mercado laboral australiano sigue tenso, lo que implica riesgos de presiones inflacionarias internas más prolongadas. En un entorno global donde la Reserva Federal (Fed) y otros bancos centrales comienzan a abrir la puerta a pausas o incluso recortes de tipos, la gobernadora del RBA ha optado por un mensaje diametralmente opuesto: endurecimiento, si es necesario.

El impacto inmediato en el mercado

El efecto en el mercado fue inmediato: el AUD subió un 0,6 % frente al dólar estadounidense tras sus comentarios. La fortaleza de la divisa refleja que los inversores interpretan al RBA como un banco central que seguirá apostando por el control de la inflación aun a riesgo de enfriar el crecimiento. Ese diferencial de discurso frente a otros bancos centrales refuerza el atractivo relativo del AUD en el corto plazo.

¿Podrá mantenerse la fortaleza del dólar australiano?

Notas de dolar australiano
 

La gran pregunta es si esta fortaleza del AUD puede mantenerse. Por un lado, el mensaje hawkish del RBA es claro: no habrá bajadas de tasas en el corto plazo, y el escenario base incluye la posibilidad de más subidas. Por otro, la evolución de la inflación interna y la resistencia del mercado laboral serán determinantes. A corto plazo, el escenario favorece a la divisa australiana frente a pares como el euro o el yen, donde los bancos centrales siguen con discursos mucho más dovish. Sin embargo, si el dólar estadounidense retoma fuerza de la mano de datos macro sólidos o de un giro más restrictivo de la Fed, la presión sobre el AUD podría reaparecer.

Un mensaje hawkish que respalda al AUD

El tono de Michele Bullock es, sin duda, el más duro que ha mostrado hasta ahora como gobernadora del RBA. Ese mensaje la coloca en contraste con otros responsables monetarios y ofrece soporte adicional al AUD. La clave estará en el corto plazo: si los próximos datos de inflación confirman su tesis, la moneda australiana podría seguir mostrando fortaleza, apoyada por un banco central que no teme volver a subir tasas de interés.

Grafico de precios del dolar australianoFuente: xStation5.

 

_______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

