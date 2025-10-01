El ISM de servicios en EE. UU. sube según lo previsto, pero sigue por debajo de 50

Datos clave: Nuevos pedidos : 48.9 (Pronóstico: 50, Anterior: 51.4)

Precios pagados : 61.9 (Pronóstico: 62.7, Anterior: 63.7)

Empleo : 45.3 (Pronóstico: 44.3, Anterior: 43.8)

Manufactura: 49.1 (Pronóstico: 49, Anterior: 48.7) Aunque el índice principal aumenta como se anticipaba, el conjunto completo de datos presenta una perspectiva mixta para la economía de EE. UU. Las presiones inflacionarias muestran cierto alivio, aunque siguen en niveles muy elevados. Más destacable aún, los nuevos pedidos volvieron a situarse por debajo del umbral de los 50 puntos —tras haber superado ese nivel en agosto por primera vez desde febrero—. El subíndice de empleo refleja un repunte moderadamente alentador, aunque continúa por debajo del umbral de expansión (50 puntos). El informe de ADP reveló un cambio muy débil en el empleo, y es probable que el informe de empleo NFP previsto para este viernes no se publique. Por tanto, este es el panorama actual que ofrecen los datos del mercado laboral.

