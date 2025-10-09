El mercado del crudo digiere un aumento de inventarios, pero se perfila un rebote técnico

El mercado del crudo digiere hoy un dato más abultado de lo esperado en los inventarios estadounidenses, pero los precios del petróleo podrían encontrar soporte técnico y preparar un rebote a corto plazo tras varias sesiones de presión bajista.

Inventarios: subida mayor a la prevista

Según la Administración de Información Energética (EIA), las reservas comerciales de crudo —excluyendo la reserva estratégica— aumentaron en 3,7 millones de barriles durante la semana que terminó el 3 de octubre, hasta 420,3 millones de barriles. Los analistas esperaban un incremento mucho menor, de apenas 700.000 barriles. A pesar de ese incremento, los inventarios siguen estando 4% por debajo del promedio de los últimos cinco años, un detalle que sugiere que el balance estructural del mercado continúa relativamente ajustado.

La producción estadounidense se elevó a 13,6 millones de barriles diarios, un nuevo máximo del año, mientras que las importaciones aumentaron hasta 6,4 millones y las exportaciones cayeron levemente a 3,6 millones de barriles diarios. Por el lado de la demanda, las cifras fueron más constructivas:

El uso de refinerías subió al 92,4% de su capacidad.

La demanda de gasolina aumentó en 401.000 barriles diarios , hasta 8,9 millones .

Las existencias de gasolina y destilados cayeron más de lo previsto, mostrando un consumo firme tanto en transporte como en combustibles industriales.

Lectura de mercado: presión de corto plazo, pero fondo más equilibrado

El aumento de inventarios suele generar ventas inmediatas, pero el detalle de los datos sugiere que no se trata de un cambio de tendencia, sino de una acumulación temporal vinculada al alza de la producción y a los flujos de importación. El barril de Brent y el WTI están en zonas de soporte técnico que ya han actuado como punto de giro en anteriores correcciones. A nivel técnico, los indicadores de momentum están fuera de zona de sobreventa, lo que podría favorecer un rebote técnico si los precios logran estabilizarse sobre los mínimos recientes.

Claves a seguir

La caída simultánea de gasolina y destilados puede actuar como colchón ante la lectura negativa del aumento de crudo.

La demanda doméstica en EE. UU. se mantiene sólida , lo que podría absorber parte del exceso de oferta puntual .

Cualquier señal de estabilización del dólar o mejora en los mercados de riesgo globales reforzaría el sesgo alcista.

Aunque el aumento de inventarios sorprendió al alza y generó una reacción inicial bajista, el conjunto de datos no justifica un cambio estructural. El equilibrio entre oferta y demanda sigue razonablemente ajustado, y los niveles actuales podrían atraer compras tácticas. En el corto plazo, el petróleo podría registrar un rebote técnico, especialmente si el apetito por riesgo global se mantiene y los operadores interpretan este repunte de inventarios como una pausa, no como el inicio de una nueva tendencia bajista.

El mercado petrolero enfrenta una coyuntura de corto plazo dominada por el incremento de inventarios, pero los fundamentos permanecen sólidos.

Los datos de demanda estable, junto con niveles técnicos de soporte relevantes, sugieren que el precio del crudo podría encontrar un piso temporal y rebotar en próximas sesiones, siempre que el entorno macro y el apetito por riesgo acompañen.

