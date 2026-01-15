Los futuros del Nasdaq 100 rompen la racha bajista de tres días, recuperándose de la media móvil exponencial de 30 días gracias al renovado optimismo en torno a la inteligencia artificial tras los resultados récord del gigante de los semiconductores TSMC. La caída del riesgo geopolítico ayuda a mejorar el apetito general por el riesgo, aunque la temporada de resultados mantiene a los inversores alerta.

Cotización del Nasdaq 100

La ola de ventas de ayer en el Nasdaq 100 se detuvo antes del nivel de retroceso de Fibonacci de 61.8 de la ola de ventas de octubre-noviembre de 2025. El contrato cerró en la EMA30 (morado claro), listo para un repunte exitoso desde el inicio de la jornada europea. Las ganancias están limitadas actualmente por el nivel de Fibonacci de 78.6 y podrían acelerarse o estancarse ante la publicación de nuevas subidas bancarias a finales de esta sesión. Fuente: xStation5

¿Qué impulsa al Nasdaq 100 hoy?