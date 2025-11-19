El Nasdaq 100 sube un 1% antes de Nvidia 📈

La sesión del miércoles trae una pausa en la reciente racha de caídas de los principales índices estadounidenses. El mercado adopta una nueva ola de optimismo impulsada por la expectativa de los resultados de Nvidia. Además, al final de la sesión se publicarán las minutas del FOMC.

El mercado espera que Nvidia registre un nuevo aumento de ingresos —el duodécimo consecutivo— hasta aproximadamente 54.000 millones de dólares, y un EPS cercano a 1,25 dólares. La compañía ha perdido más del 11% de su valoración en las últimas tres semanas, pero ya sube un 2% antes de la publicación.

Nvidia (D1)

Fuente: xStation5

Los índices también se ven impulsados por el éxito indiscutible de Google tras la publicación de su nuevo modelo de IA. Gemini 3 ha impresionado a inversores y analistas, con las acciones de la compañía subiendo más de 6%.

El mercado considera que ya tiene la información necesaria para estimar la trayectoria de las tasas de interés en EE. UU. La ausencia de un recorte de tasas en diciembre ya está descontada, pero comentarios del FOMC interpretados como dovish, alarmistas sobre la economía o los mercados, o que aborden las perspectivas para el próximo año, podrían provocar nuevos movimientos.

Nasdaq 100 (D1)

Fuente: xStation5



