El oro retrocede desde su máximo histórico 🔔

- El oro cae de 4.190 a 4.130 dólares por onza.
- El indicador RSI se sitúa en 82 puntos.
- El impulso alcista anterior tuvo un rango comparable de 1:1.
- El oro cae de 4.190 a 4.130 dólares por onza.
- El indicador RSI se sitúa en 82 puntos.
- El impulso alcista anterior tuvo un rango comparable de 1:1.
El oro ha retrocedido desde la zona de 4.190 USD hasta 4.130 USD por onza, mientras que el dólar estadounidense muestra una ligera fortaleza. El indicador RSI se mantiene cerca de 82 puntos, lo que continúa señalando un mercado en condición de sobrecompra.
- Al observar el impulso alcista anterior, seguido por una fase de consolidación entre 3.300 y 3.400 USD, se aprecian similitudes con el movimiento reciente, en el que el oro subió con fuerza desde los 3.300 USD hasta casi 4.200 USD.
- Si el patrón se repitiera en una proporción 1:1, podría esperarse una corrección más profunda desde los niveles actuales y una posible consolidación en torno a los 3.800 USD por onza.
- No obstante, el mercado físico del oro continúa mostrando una oferta limitada, y la perspectiva fundamental sigue siendo positiva, lo que respalda el potencial de nuevas alzas a medio plazo.
Fuente: xStation5
___________
✨ Aprovecha la volatilidad del oro y las oportunidades del mercado de metales preciosos.
👉 Abre tu cuenta real en XTB y accede a análisis técnico, gráficos en tiempo real y herramientas profesionales para operar oro, plata y otros metales con información de expertos.
Bajadas en los índices asiáticos
Dólar hoy: El dólar cede frente al peso mexicano ante expectativas externas y optimismo comercial bilateral
Los inventarios de crudo superan las expectativas 📌
Cobre apunta a los 12.000 dólares impulsado por expectativas de recorte de tasas
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.