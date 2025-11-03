El oro se mantiene sobre USD 4,000 pese a la eliminación de incentivos fiscales en China

El precio del oro se mantuvo estable este lunes, operando en torno a los USD 4,000 por onza, tras un inicio bajista provocado por una decisión clave del gobierno chino: la eliminación de un incentivo tributario histórico para minoristas y productores no vinculados a inversión.

A partir de ahora, las ventas de oro adquirido en las bolsas de Shanghái ya no podrán descontar el 13 % del impuesto al valor agregado (IVA) como crédito fiscal completo. En su lugar, solo será deducible el 6 %, lo que representa un golpe potencial para la demanda de oro físico en segmentos minoristas y joyeros.

Esta medida busca contener una especulación creciente en torno al oro como vehículo de resguardo frente a la debilidad del yuan y al estancamiento del mercado inmobiliario en China.

Impacto sectorial inmediato, no estructural

El efecto inmediato se hizo sentir con fuerza en los mercados bursátiles de Hong Kong, donde las acciones de Chow Tai Fook y Chow Sang Sang, dos de los principales actores del sector joyero, cayeron más de 8 %.

Sin embargo, el oro al contado logró mantenerse por encima del nivel psicológico de USD 4,000, lo que demuestra que el apetito por activos refugio sigue intacto, incluso ante cambios regulatorios que impactan a la demanda física en el principal país consumidor del mundo.

Rally global impulsado por bancos centrales

A nivel global, el oro se encuentra en fase de consolidación tras un rally superior al 50 % en lo que va del año. Este impulso ha sido alimentado por compras récord de bancos centrales, en paralelo a una creciente preferencia de inversionistas institucionales por activos que protejan frente a la desaceleración del crecimiento económico mundial.

Aunque el reciente discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, moderó las expectativas de recortes de tasas en diciembre, el entorno actual de tipos reales aún bajos y un dólar más estable sigue ofreciendo soporte técnico y fundamental al oro.

Equilibrio entre oferta limitada y acumulación persistente

La extensión de la tregua comercial entre EE.UU. y China redujo marginalmente la demanda táctica de activos defensivos, pero no cambió el equilibrio estructural del mercado del oro. La oferta minera global sigue siendo limitada y apenas logra acompañar el ritmo de acumulación oficial y privada, lo que mantiene al metal precioso con un sesgo alcista en el mediano plazo.

Análisis Técnico

En el plano gráfico, el oro muestra un patrón de consolidación lateral tras alcanzar su máximo histórico en torno a USD 4,120. El soporte inmediato se ubica en USD 3,960, donde converge la media móvil de 20 días y el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% del último tramo alcista. Una ruptura por debajo de ese nivel podría habilitar una corrección hacia USD 3,900, mientras que la resistencia clave se mantiene en USD 4,080–4,100, zona que definirá si el metal reanuda la tendencia alcista o entra en una fase de ajuste más prolongada. Los indicadores de momento, como el RSI, se mantienen neutrales, reflejando una pausa técnica más que un cambio de tendencia estructural.

Fuente: xStation5.

____________

¿Te interesa invertir en oro?

Abre hoy tu cuenta real y opera con uno de los brokers líderes en Latinoamérica.

👉 Comienza ahora con XTB