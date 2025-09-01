El oro sigue con su tendencia alcista 📈

Al observar el gráfico del oro en el intervalo D1, el precio superó la resistencia clave de 3,423 dólares la semana pasada. La zona marcada en rojo corresponde al límite superior de la consolidación y, de acuerdo con los supuestos clásicos del análisis técnico, una ruptura por encima de este nivel abre el camino para un nuevo impulso alcista. La condición es que el precio se mantenga por encima de la zona mencionada en 3,423 dólares, la cual debería funcionar ahora como soporte. Si este escenario se confirma, la resistencia más cercana será el retroceso de Fibonacci del 127,2 %, determinado a partir de la última corrección.

Intervalo D1 del oro. Fuente: xStation5

Al descender a un intervalo temporal inferior —H1—, se observa una sólida tendencia alcista. Si se produjera una corrección, el nivel de soporte más cercano sería 3,459 dólares, derivado del límite inferior del patrón 1:1. Si, por el contrario, dicho patrón geométrico quedara invalidado, el siguiente nivel de soporte relevante se encontraría en torno a 3,422 dólares, donde se ubica el máximo local previo, correspondiente al 38,2 % de la última onda alcista y al promedio móvil exponencial de 100 periodos (EMA100).

Intervalo H1 del oro. Fuente: xStation5