El oro sube un 1,3% ante el aumento de las probabilidades de un recorte de tasas por parte de la Fed 📈

- El oro avanza más de un 1,3% y supera los 4.000 USD por onza.
- Kalshi estima 22 días de cierre del gobierno estadounidense.
- Los mercados apuestan por un recorte de tasas de la Fed en octubre.
El precio del oro ha superado los 4.000 dólares por onza, extendiendo su rally en dirección al nivel de 4.050 USD. En el gráfico diario, el RSI se aproxima a 90, lo que indica condiciones de sobrecompra, mientras que la brecha con respecto a la media móvil exponencial de 50 días (EMA50), actualmente situada en torno a 3.650 USD, aproximadamente un 10% por debajo de los máximos locales, continúa ampliándose.
En cuanto al volumen de negociación, la actividad compradora ha predominado durante las últimas cuatro sesiones, reflejando un fuerte impulso alcista. Según el mercado de predicciones Kalshi, el cierre del gobierno de EE. UU. podría prolongarse unos 22 días, lo que implicaría que las oficinas federales permanecerían cerradas hasta aproximadamente el 22 de octubre.
Como consecuencia, la Reserva Federal no dispondrá de datos macroeconómicos clave durante este periodo —incluidos los informes de empleo no agrícola (NFP) y la inflación del IPC de septiembre—. Considerando las señales de desaceleración en el mercado laboral, evidentes en casi todos los indicadores (incluso fuera del ámbito del BLS), la Fed parece prácticamente decidida a anunciar un recorte de tasas de interés mañana.
