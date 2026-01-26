El oro supera los 5.100 dólares

La sesión del lunes en los mercados de commodities quedó registrada como una jornada histórica, marcada por la ruptura de importantes barreras psicológicas. Los inversionistas, en busca de refugio frente al aumento de la incertidumbre política y geopolítica, impulsaron los precios de los metales preciosos a niveles sin precedentes.

El oro avanzó más de un 2% en la jornada, anotando su sexta sesión consecutiva de alzas, mientras que la plata se disparó hasta un 7%, completando su tercer día seguido de apreciación.

El oro alcanza nuevos máximos históricos

El precio spot del oro superó por primera vez en la historia el umbral de los 5.000 dólares por onza durante la jornada del lunes.

El metal amarillo estableció un nuevo récord histórico, alcanzando un máximo cercano a los 5.111 dólares por onza .

Actualmente, los precios registran un leve retroceso técnico, situándose apenas por debajo de esos máximos.

Este movimiento prolonga el fuerte impulso observado la semana pasada, cuando el oro fue superando de forma sistemática los niveles clave de 4.700, 4.800 y 4.900 dólares por onza.

El quiebre de estos hitos técnicos refuerza la percepción del oro como activo refugio en un entorno dominado por tensiones geopolíticas persistentes y elevada incertidumbre global.

El oro continúa alcanzando nuevos hitos prácticamente a diario, acelerando aún más su trayectoria alcista.

Fuente: xStation5

Repunte de la plata y demanda industrial

La plata se ha negado a quedar relegada, mostrando una volatilidad incluso mayor que la del oro.

El lunes, el precio de la plata alcanzó un máximo histórico de 110 dólares por onza .

Este movimiento se produce tras una ruptura decisiva del nivel de los 100 dólares por onza el viernes.

Los analistas apuntan a una demanda sin precedentes , impulsada tanto por el carácter de activo refugio de la plata como por su sólido uso industrial.

Si bien el metal es considerado estratégico tanto en China como en Estados Unidos, el principal impulso industrial proviene del primero. Esto se refleja en una prima de precios significativa en la Bolsa de Oro de Shanghái en comparación con los precios de referencia de Nueva York.

Este contexto refuerza la tesis de que la plata está combinando factores defensivos y estructurales, lo que explica la magnitud y velocidad del actual movimiento alcista.

Los precios de la plata prácticamente se han triplicado en los últimos 12 meses.

Fuente: xStation5

Factores detrás de la fiebre global por los metales preciosos

La actual “carrera por el oro” está siendo impulsada por una convergencia de riesgos sistémicos:

Incertidumbre política en Estados Unidos : la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 100% a Canadá , con el objetivo de forzar a Ottawa a avanzar en un acuerdo comercial con China, ha reavivado los temores de una nueva escalada en las guerras comerciales globales.

Geopolítica : las tensiones persistentes entre Rusia y Ucrania , los conflictos en curso en Medio Oriente y la inestabilidad latente en Venezuela continúan manteniendo elevadas las primas por riesgo geopolítico.

Expectativas sobre la Reserva Federal : los mercados centran su atención en la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal del miércoles. Si bien se espera que las tasas se mantengan sin cambios, los inversionistas buscan señales de un tono más dovish que pueda seguir impulsando el repunte. En contraste, los datos recientes de Estados Unidos sugieren que podría ser necesario un sesgo más hawkish .

Escasez de oferta: la plata ha permanecido en un déficit estructural durante varios años. En los últimos meses han aumentado las preocupaciones sobre la disponibilidad física del metal para entrega, especialmente en China, aunque también se observa una mayor actividad en la bolsa COMEX.

Este conjunto de factores explica la intensidad y persistencia del movimiento alcista en los metales preciosos, con la plata destacando tanto por fundamentos defensivos como por restricciones estructurales de oferta.

La prima de precios en China se sitúa cerca de los 15 dólares por encima de los precios en Estados Unidos, lo que refleja una demanda extremadamente elevada de plata física en Shanghái. Mientras el mercado estadounidense sigue siendo en gran medida “basado en papel”, la presión por la entrega física en los contratos chinos continúa intensificándose.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El ratio oro/plata está cayendo de forma decisiva por debajo del nivel de 50 puntos. Bajo el supuesto de que el oro alcance los 5.300 dólares por onza y que el ratio se comprima hasta 40, la plata tendría un valor teórico cercano a los 132,50 dólares por onza.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

__________

