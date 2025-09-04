El platino cae un 3,5% mientras la fortaleza del dólar estadounidense provoca una ola vendedora

Los metales preciosos pierden impulso hoy: el oro retrocede más de 0,5% y la plata cae -1,8%. El platino, por su mayor volatilidad, registra descensos mucho más marcados, con una caída superior al 3% en la jornada, en medio de datos macroeconómicos mixtos en EE. UU. que señalan un aumento de los precios en la economía, pese al debilitamiento del mercado laboral. Platino (intervalo H1) Los precios del platino muestran fuertes descensos, con una caída cercana a los 50 USD por onza respecto a los niveles de inicios de septiembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 _______ 📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.

