El PMI de servicios ISM de EE. UU. resulta más débil de lo esperado 📉

EE. UU., ISM de servicios: 50,0 (Pronóstico: 51,7 | Anterior: 52,0)
EE. UU., empleo en servicios ISM: 47,2 (Pronóstico: 46,6 | Anterior: 46,5)
EE. UU., ISM de servicios: 50,0 (Pronóstico: 51,7 | Anterior: 52,0)
EE. UU., nuevos pedidos en servicios ISM: 50,4 (Pronóstico: 54,0 | Anterior: 56,0)
EE. UU., precios pagados en servicios ISM: 69,4 (Pronóstico: 68,0 | Anterior: 69,2)
El gas natural sube ante previsiones de clima más frío en EE. UU. 📈 El petróleo enfrenta zona de resistencia
El EUR/USD se mantiene estable tras los comentarios de Lagarde sobre mantener el statu quo 📘📍
El cacao registra un alza del 2% desde su nivel más bajo en 20 meses 🍫
💰 El oro vuelve a brillar ante la volatilidad política y monetaria.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.