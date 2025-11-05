Leer más
¡El PMI final del Reino Unido supera las expectativas!

Conclusiones clave
  • Datos de PMI con una sorpresa positiva

Los datos finales del PMI del Reino Unido correspondientes a octubre arrojaron una sorpresa positiva significativa:

  • Índice compuesto: 52,2 (pronóstico: 51,1; dato anterior: 51,1)

  • PMI de servicios: 52,3 (pronóstico: 51,1; septiembre: 51,1)

 

