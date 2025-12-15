El precio del Bitcoin rebota y busca los 90.000 dólares

- El Bitcoin cotiza un 45% por debajo de su máximo de octubre
- La criptomoneda fluctúa en torno a los 90.000 dólares.
- El Bitcoin cotiza un 45% por debajo de su máximo de octubre
- La criptomoneda fluctúa en torno a los 90.000 dólares.
La semana pasada, a pesar de las señales moderadas de la Reserva Federal, que inició una flexibilización cuantitativa (QE) técnica y recortó los tipos de interés, el resultado fue decepcionante tanto para el Nasdaq 100 como para el Bitcoin.
Los volúmenes de negociación de Bitcoin al contado han estado disminuyendo. Por su parte, las altcoins siguen sin recuperarse de la caída del 10 de octubre, mientras que los volúmenes de negociación en criptos más pequeñas apuntan a la persistencia de condiciones bajistas en el mercado. El Bitcoin cotiza un 45% por debajo de su máximo de octubre (126.000 dólares), y continúa luchando por recuperar el tono alcista.
El indicador IFP (Inter-Exchange Flow Pulse), que mide la actividad on-chain de Bitcoin entre exchanges, ha estado disminuyendo, un patrón que también precedió a los mercados bajistas de 2018 y 2022.
Cotización de Bitcoin
En lo que llevamos de sesión, el precio del Bitcoin fluctúa en los 90.000 dólares.
Cotización de Ethereum
Sin una mejora clara en la confianza del mercado de valores, los riesgos a la baja siguen siendo elevados a pesar de los sólidos fundamentos para el próximo año. Estos incluyen una sólida temporada de resultados financieros en EE. UU., la posibilidad de recortes de los tipos de interés en 2026 y un cambio generalizado en la política de la Reserva Federal.
Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
A pesar de los intentos por reactivar la actividad, el sentimiento general en los fondos ETFs apunta a la cautela. Esto se asemeja a un estado de "fatiga" del mercado y agotamiento de la demanda tras años de fuertes subidas. Como aspecto positivo, los fondos ETFs centrados en Bitcoin, Ethereum y Solana registraron entradas netas positivas la semana pasada.
Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Las expectativas comerciales del Ifo caen inesperadamente
Calendario económico cargado en Europa y en EE. UU.
Argentina ajusta la banda cambiaria a la inflación y busca recomponer reservas en 2026
Bitcoin en rebote técnico tras tocar la zona de 85.000
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.