El precio del petróleo retrocede casi un 2% 📉

Los precios del petróleo caen un 1,8% intradía, pero todavía se encuentran cerca de sus máximos de un mes tras las nuevas sanciones estadounidenses dirigidas a las navieras acusadas de contrabando de petróleo iraní. Los precios también se ven respaldados por los ataques ucranianos a las refinerías rusas y la incertidumbre generalizada sobre el suministro.
Las tensiones geopolíticas y las sanciones contra Irán mantienen alta la volatilidad y apuntalan los precios, mientras que el riesgo de una oferta más ajustada sigue siendo real, lo que ha contribuido a la reciente fortaleza del crudo.
A la espera de la OPEP+
Los inversores esperan el resultado de la reunión de la OPEP+ del 7 de septiembre, con la expectativa de que no se anuncien cambios importantes en la producción de petróleo. La OPEP+ se había comprometido a aumentar la producción en 2,2 millones de barriles diarios de abril a septiembre, además de 300.000 bpd para los Emiratos Árabes Unidos, pero los aumentos reales no alcanzaron su objetivo debido a los límites de capacidad y a las compensaciones por la sobreproducción anterior.
Se esperaba que los inventarios de crudo, gasolina y destilados en Estados Unidos hubieran disminuido, y se estima una reducción de 3,4 millones de barriles de crudo en total sobre la semana pasada. Los débiles datos de manufactura en Estados Unidos, afectados por los aranceles y una menor confianza empresarial, limitan las subidas del petróleo al generar preocupación por la demanda.
El menor rendimiento de las refinerías rusas podría impulsar las exportaciones de crudo, creando un mercado equilibrado a pesar de las tensiones geopolíticas. Los débiles datos de manufactura en EE. UU., afectados por los aranceles y la caída de la confianza empresarial, lastraron las perspectivas de la demanda y limitaron el aumento de precios.
Cotización del barril de petróleo Brent
Fuente : Plataforma de XTB
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.