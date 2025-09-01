Leer más

El token de World Liberty Financial comienza a cotizar en los intercambios de criptomonedas 💲

15:25 1 de septiembre de 2025

World Liberty Financial (WLFI) inicia hoy su cotización en los principales intercambios de criptomonedas, incluyendo Binance, OKX y Bybit. El token, que originalmente se lanzó el año pasado como un instrumento de gobernanza, ya está disponible para negociación abierta.

WLFI es un proyecto directamente vinculado a la familia presidencial de Estados Unidos, incluido Donald Trump. A los primeros inversores se les permite vender únicamente el 20 % de sus tenencias —una estrategia deliberada de gestión de la oferta destinada a limitar la presión vendedora a corto plazo—. El token abrió en torno a 0,31 dólares, pero posteriormente cayó a 0,24 dólares, lo que implica una capitalización de mercado totalmente diluida de 24.000 millones de dólares. Esto sitúa a WLFI en el puesto 28 entre los principales proyectos de criptomonedas por capitalización de mercado.

Las estimaciones sugieren que la familia Trump ya ha generado alrededor de 600 millones de dólares gracias al conjunto de productos de World Liberty, que incluye stablecoins, minería de criptomonedas y fondos de activos digitales. Pese a las críticas sobre posibles conflictos de interés derivados de la influencia regulatoria de Trump, el proyecto ha atraído una oleada de inversores minoristas en busca de ganancias rápidas.

El sentimiento general del mercado de criptomonedas permanece mixto, aunque la reciente ola de ventas parece estar desacelerándose. Bitcoin se encuentra en proceso de consolidación cerca del nivel de soporte de 108.000 dólares.

 

Históricamente, septiembre ha sido un mes débil para el mercado, a menudo caracterizado por caídas —aunque existen excepciones, como el año pasado, cuando Bitcoin registró un alza del 7,9 % tras concluir las ventas masivas en la primera semana de septiembre.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

