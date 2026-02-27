El trigo en su nivel más alto en 8 meses

Los contratos de granos suben más de 3%, continuando y acelerando la tendencia alcista observada en las últimas semanas.

Las ganancias de hoy en los granos son en gran medida de carácter “técnico” más que impulsadas por alguna noticia específica. El cierre de mes suele favorecer el ajuste de posiciones, y en el caso del trigo esto parece ser un clásico short covering (es decir, recompra del instrumento subyacente al cerrar una posición corta, lo que respalda los precios).

También vale la pena señalar que, en segundo plano, están surgiendo preocupaciones sobre las condiciones climáticas en las regiones productoras, principalmente en las Planicies del Sur de EE.UU. Las señales relacionadas con las exportaciones también parecen mixtas.

WHEAT (D1)

Fuente: xStation5

La EMA100 está muy cerca de cruzar por encima de la EMA200 desde abajo, lo que puede interpretarse como una fuerte señal técnica alcista.