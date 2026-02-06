Leer más
12:32 · 6 de febrero de 2026

El US100 sube tras el informe de la Universidad de Michigan. Nvidia sube un 5%

Conclusiones clave
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
Conclusiones clave
  • Un mejor ánimo del consumidor y una fuerte baja en las expectativas de inflación a corto plazo impulsan al Nasdaq, con Nvidia liderando las alzas, aunque la elevada volatilidad y la debilidad en grandes empresas como Amazon siguen marcando un mercado frágil y selectivo.

La confianza en EE.UU., según la encuesta de la Universidad de Michigan de febrero, se situó en 57,3, frente al 55,0 esperado y el 56,4 de enero (el indicador de condiciones actuales subió bruscamente a 58,3 desde 53,7, mientras que el índice de expectativas subió de forma más moderada).

Las expectativas de inflación a un año cayeron al 3,5%, frente al 4,0% esperado y el 4,0% de enero; las expectativas a cinco años fueron ligeramente superiores a las previstas (3,4% frente al 3,3% esperado y el 3,3% de enero).

La volatilidad en los futuros del Nasdaq 100 persiste. Desde las 11:45 (GMT -3), el US100 ha caído casi 200 puntos, pero aún acumula una subida de más del 1,5% en el día.

Las acciones de Nvidia han subido más del 5%, las de Amazon han bajado más del 8% y las de Alphabet han caído casi un 3%. Otras acciones están subiendo con fuerza, con el sector del software recuperándose.

Fuente: xStation5

9 de febrero de 2026, 14:58

Wall Street extiende las ganancias; el US100 repunta más de 1%
9 de febrero de 2026, 11:11

🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (09.02.2026)
9 de febrero de 2026, 11:03

Resumen del mercado: Novo Nordisk sube más del 7%
9 de febrero de 2026, 07:30

Takaichi se impone en Japón y el mercado se inquieta: ¿regresan los temores fiscales?

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo
Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.