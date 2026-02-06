El US100 sube tras el informe de la Universidad de Michigan. Nvidia sube un 5%

- Un mejor ánimo del consumidor y una fuerte baja en las expectativas de inflación a corto plazo impulsan al Nasdaq, con Nvidia liderando las alzas, aunque la elevada volatilidad y la debilidad en grandes empresas como Amazon siguen marcando un mercado frágil y selectivo.
La confianza en EE.UU., según la encuesta de la Universidad de Michigan de febrero, se situó en 57,3, frente al 55,0 esperado y el 56,4 de enero (el indicador de condiciones actuales subió bruscamente a 58,3 desde 53,7, mientras que el índice de expectativas subió de forma más moderada).
Las expectativas de inflación a un año cayeron al 3,5%, frente al 4,0% esperado y el 4,0% de enero; las expectativas a cinco años fueron ligeramente superiores a las previstas (3,4% frente al 3,3% esperado y el 3,3% de enero).
La volatilidad en los futuros del Nasdaq 100 persiste. Desde las 11:45 (GMT -3), el US100 ha caído casi 200 puntos, pero aún acumula una subida de más del 1,5% en el día.
Las acciones de Nvidia han subido más del 5%, las de Amazon han bajado más del 8% y las de Alphabet han caído casi un 3%. Otras acciones están subiendo con fuerza, con el sector del software recuperándose.
Fuente: xStation5
