Empire State Index se desploma y alerta al mercado

- El desplome del Empire State Index sugiere un deterioro abrupto del sentimiento empresarial en EE. UU., elevando las alertas sobre una posible desaceleración más amplia.
Empire State Index (diciembre):
-
Dato publicado: -3,9
-
Esperado: 9,9
-
Anterior: 18,7
El Empire State Index de Nueva York mostró una caída inesperada y bastante pronunciada. Dado que esta encuesta recoge el sentimiento de los 200 principales directivos y CEOs del estado de Nueva York, el dato podría estar indicando que el ánimo incluso entre las empresas más grandes —y en uno de los estados más ricos de EE. UU.— es mucho más débil de lo que se anticipaba, incluso en plena temporada navideña. Este resultado podría tratarse de un dato puntual o bien del inicio de una tendencia más amplia. Los inversionistas deberán seguir de cerca los próximos indicadores macroeconómicos que se publiquen en Estados Unidos durante las próximas semanas y meses.
