Encuesta presidencial en Colombia confirma escenario polarizado con Cepeda a la cabeza

El escenario internacional, marcado por amenazas arancelarias de EEUU, refuerza la sensibilidad del peso a cambios en el apetito por riesgo global.

El dólar en Colombia se mantiene en torno a 3.700 pesos en un contexto sin datos macro locales, quedando expuesto a factores externos y políticos.

El Banco de la República de Colombia informó que el dólar en Colombia cotiza hoy en 3.700,05 pesos, en una jornada marcada por la ausencia de datos económicos locales. Con una agenda doméstica liviana, el tipo de cambio tiende a moverse principalmente por drivers externos y por noticias políticas, más que por sorpresas macroeconómicas de corto plazo.

Aranceles y volatilidad del dólar

Fuente: Banco de la República - Colombia.

En el plano global, el mercado sigue digiriendo las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra ocho países europeos (Alemania, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos y Finlandia), con un arancel inicial de 10% desde el 1 de febrero y la posibilidad de escalar a 25% en junio si no hay acuerdo.

La lectura de mercado es ambivalente. Por un lado, más aranceles pueden implicar shock de precios y fricción comercial, lo que en el corto plazo suele favorecer al dólar como activo refugio. Por otro, si el costo sobre la actividad económica en EEUU aumenta, el dólar podría perder tracción luego del impulso inicial. En ese “tira y afloja”, el impacto en monedas emergentes suele darse a través de cambios en el apetito por riesgo, más que por flujos comerciales directos.

Elecciones

En el frente político, la Gran Encuesta sitúa a Iván Cepeda con 30% de intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella (22%) y Paloma Valencia (3%), en un contexto descrito como altamente polarizado. Para el mercado, lo más relevante no es el dato puntual del sondeo, sino el mensaje de que la elección comienza a percibirse como un evento de riesgo, con efectos graduales sobre el tipo de cambio.

Cuando el debate electoral gira en torno a temas como modelo económico, impuestos, reglas para la inversión, política energética o el rol del Estado, los inversionistas suelen exigir una prima por incertidumbre. Esa prima se manifiesta en tres canales claros:

Mayor demanda de cobertura cambiaria. Menor disposición a extender duración en deuda local. Mayor selectividad en flujos hacia activos colombianos.

En la práctica, incluso sin un deterioro macro inmediato, el peso colombiano puede mostrar episodios de debilitamiento si aumenta la percepción de que la política económica futura será menos predecible o menos amigable con la inversión privada.

Segunda vuelta y riesgo de cola

Un segundo elemento relevante es la lógica de segunda vuelta. Los mercados tienden a reaccionar negativamente ante escenarios binarios (izquierda vs. derecha), ya que reducen el espacio del centro político y elevan el riesgo de giros abruptos de política económica.

La encuesta menciona escenarios donde Cepeda ampliaría ventaja frente a distintos rivales. Sin anticipar resultados, el punto de mercado es que el proceso electoral podría mantener al dólar en Colombia altamente sensible a titulares y encuestas, con reacciones rápidas ante anuncios de alianzas, programas económicos o señales de moderación o radicalización. En este entorno, el riesgo no es solo la dirección del tipo de cambio, sino el aumento de la volatilidad, incluso si el nivel promedio se mantiene dentro de rangos.

Relación con EEUU

La relación con Estados Unidos vuelve a ser un factor clave para el mercado colombiano porque combina comercio, inversión y cooperación en seguridad. La próxima reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump añade visibilidad a una agenda que incluiría narcotráfico, crimen organizado, Venezuela y el tono general de la relación bilateral.

Para el tipo de cambio, el canal de transmisión suele ser reputacional y de confianza: una relación estable facilita expectativas de inversión y acceso a mercados; una relación más tensa eleva la percepción de riesgo y puede frenar decisiones de capital, incluso sin medidas formales inmediatas.

Riesgo arancelario y condicionalidad

La experiencia reciente muestra que la política exterior de Washington puede incorporar herramientas económicas —desde condicionamientos hasta amenazas comerciales— como parte de su estrategia. El esquema descrito, que evita sanciones automáticas pero deja medidas más severas sujetas a evaluación política, introduce un elemento de incertidumbre discrecional.

Para el mercado, esto es relevante porque no solo se evalúan datos duros, sino también la probabilidad de decisiones administrativas. Si el diálogo bilateral se deteriora o si se reactivan amenazas de tipo comercial, el peso colombiano podría enfrentar presión por dos vías: un deterioro en expectativas de flujos (IED y portafolio) y un repunte de la prima de riesgo local, especialmente en contextos de aversión global al riesgo.

_______________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí y opera el dólar en Colombia y otros mercados globales con análisis profesional y herramientas avanzadas.