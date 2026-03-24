¿Está perdiendo impulso el auge de la IA? Microsoft cae un 33%, haciéndose eco de la caída de 2022.

La reciente caída en Microsoft y en el sector tecnológico en general no es un episodio aleatorio, sino el resultado de la colisión entre dos fuerzas: la narrativa de varios años sobre la revolución de la inteligencia artificial y una realidad macroeconómica cada vez más exigente. Los inversionistas, que hasta hace poco estaban dispuestos a financiar la carrera por la infraestructura de IA sin demasiadas reservas, ahora comienzan a hacer preguntas mucho más concretas sobre la sostenibilidad del crecimiento en un contexto de posible desaceleración global, incluido Estados Unidos . Aunque la valoración de Microsoft ha caído significativamente y actualmente cotiza en torno a 20 veces las ganancias proyectadas a 12 meses , la acción sigue retrocediendo. El mercado parece preocupado por la magnitud del CAPEX , el aumento de la competencia en el espacio de IA y la posibilidad de que, tras el mercado bajista de 2022, el ciclo vuelva a tornarse desafiante para Wall Street.

El macro vuelve al foco: ¿la IA pasa a segundo plano?

Microsoft ha sido vista durante mucho tiempo como uno de los principales beneficiarios de la tendencia de la IA, pero también se ha convertido en uno de sus indicadores más sensibles. La compañía está invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en centros de datos, expandiendo Azure e integrando herramientas como Copilot en todo su ecosistema de productos.

El problema es que el mercado ya no está premiando solo la inversión y el crecimiento: ahora exige una monetización visible. Al mismo tiempo, la importante exposición de Microsoft a OpenAI, que compite con actores como Anthropic (Claude), Google y Perplexity, plantea dudas sobre si el capital ha sido asignado de manera óptima desde el punto de vista estratégico.

Esto marca un cambio fundamental. Durante los últimos dos años, los inversionistas compraban la “promesa de la IA”. Ahora, cada vez más, exigen resultados tangibles: márgenes, ingresos y aplicaciones reales de negocio. Cualquier desaceleración en el crecimiento de Azure o una adopción menor a la esperada de herramientas de IA puede interpretarse como una señal de advertencia, más que como una fluctuación temporal. Cabe señalar, no obstante, que los resultados recientes de Microsoft siguen siendo sólidos y aún no indican una desaceleración clara en el negocio de la nube.

Petróleo, tasas y riesgo de recesión: el peso del macro

Este cambio en la percepción también se ve reforzado por un entorno macroeconómico mucho más complejo. El alza del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, impulsada por las tensiones en Medio Oriente, no es solo un problema para el consumidor: puede actuar como catalizador de un endurecimiento financiero más amplio.

Históricamente, los shocks de petróleo han precedido a recesiones. El mecanismo es simple: mayores precios de la energía impulsan la inflación, reducen los ingresos reales y obligan a los bancos centrales a mantener tasas elevadas durante más tiempo. Como resultado, suben los rendimientos y aumenta el costo del capital en toda la economía, incluyendo a las empresas tecnológicas.

Para compañías como Microsoft, esto tiene un doble impacto. Por un lado, tasas más altas comprimen las valoraciones de activos de crecimiento, especialmente sensibles al descuento de flujos futuros. Por otro, una posible desaceleración económica puede debilitar la demanda por servicios en la nube y soluciones de IA. Un conflicto prolongado entre Estados Unidos, Israel e Irán representa un riesgo relevante para el sector tecnológico.

La IA como ciclo de inversión, no solo como revolución tecnológica

Un aspecto clave que suele pasarse por alto es que la IA representa uno de los ciclos de inversión más intensivos en capital en la historia del sector tecnológico. Construir infraestructura, desde chips hasta centros de datos, requiere enormes desembolsos que deben justificarse con demanda futura.

Sin embargo, esta demanda no es independiente del ciclo económico. Al contrario, es altamente cíclica. La mayor parte del gasto en IA se financia con presupuestos corporativos, que suelen ser de los primeros en ajustarse en períodos de incertidumbre.

En un entorno macro más débil, las empresas pueden:

retrasar migraciones a la nube,

limitar la experimentación con herramientas de IA,

reducir el gasto en infraestructura tecnológica.

Esto implica que, aunque la tecnología siga siendo transformadora, su adopción puede ser mucho más cíclica de lo que se asumía. También es importante destacar que las grandes tecnológicas ya han comprometido capital significativo en IA, elevando los riesgos del ciclo. No es casualidad que la mayor presión vendedora se observe actualmente en acciones de software, que son las más expuestas al gasto empresarial. Microsoft, por su exposición a Azure y soluciones empresariales, se sitúa en el centro de esta dinámica. A diferencia de las compañías de semiconductores, que se benefician del auge inmediato en inversión, el software depende más de la solidez de la demanda final.

Un cambio de régimen, no el fin de la IA

Esto no marca el fin de la historia de la IA, pero sí un cambio en cómo el mercado la evalúa:

los inversionistas son más sensibles a datos de adopción y monetización,

las empresas con alto CAPEX enfrentan mayor escrutinio,

enfrentan mayor escrutinio, las valoraciones están más expuestas al entorno macroeconómico.

Microsoft ya no es vista únicamente como un “líder en IA”, sino también como un caso de prueba para todo el sector: un indicador de si las enormes inversiones se traducirán en ingresos y beneficios sostenibles. Cabe destacar que las llamadas “Siete Magníficas” planean destinar alrededor de 650.000 millones de dólares a infraestructura de IA este año, lo que refleja la magnitud de la apuesta.

La gran pregunta: el timing, no la dirección

A largo plazo, la dirección parece clara: la inteligencia artificial probablemente será uno de los principales motores del crecimiento económico. La incertidumbre clave está en el timing.

¿Ha descontado el mercado esta transformación demasiado pronto? ¿Está el nivel de inversión por delante de la demanda real?

La reciente caída en Microsoft y en el sector sugiere que los inversionistas comienzan a tomarse estas preguntas en serio, aunque aún es pronto para hablar del fin del ciclo de inversión en IA.

Riesgo de concentración y el peso de OpenAI Microsoft ha invertido aproximadamente 13.000 millones de dólares en OpenAI, pero un factor más relevante es que OpenAI representa una parte significativa del uso de infraestructura de Azure. Según datos de Bloomberg, podría representar cerca de la mitad del backlog contratado de la nube. Esto genera una dependencia en ambas direcciones. OpenAI ha señalado que Microsoft proporciona una parte sustancial de su financiamiento y capacidad de cómputo, mientras que para Microsoft, OpenAI se está convirtiendo en uno de los principales motores de demanda de Azure. El problema se acentúa al analizar los costos. OpenAI estima que el gasto en computación podría alcanzar los 600.000 millones de dólares hacia 2030, mientras que los ingresos proyectados serían de unos 280.000 millones anuales. Esto sugiere que, en las primeras etapas, los costos podrían superar a los ingresos, lo que plantea dudas sobre la eficiencia económica del modelo. Además, OpenAI ya ha gastado más de 12.000 millones en servicios de cómputo de Microsoft, mientras que los costos de inferencia crecen a más del doble anual. Es decir, a mayor uso de IA, mayor presión de costos, lo que contrasta con el modelo tradicional de software donde escalar mejora márgenes. Al mismo tiempo, el sector recibe un flujo de capital sin precedentes. OpenAI ha levantado alrededor de 110.000 millones de dólares en una sola ronda, alcanzando una valoración superior a 700.000 millones. Esto evidencia que no se trata de un ciclo tradicional, sino de una inversión de escala sistémica. Desde la perspectiva de Microsoft, esto implica estar en el centro de una estructura extremadamente intensiva en capital, con alta dependencia de un socio clave y con rentabilidad futura aún no validada. Este desequilibrio entre CAPEX seguro e ingresos inciertos es lo que está impulsando la preocupación del mercado.

Acción de Microsoft: ¿corrección o cambio estructural?

Las acciones de Microsoft han caído cerca de un 33% desde sus máximos de 2025, una magnitud comparable a la caída de aproximadamente 36% en 2022, aunque esta vez el ajuste ha sido más rápido. El RSI se acerca a 30, señalando condiciones de sobreventa.

El panorama sigue siendo incierto. Si se evita una recesión y el conflicto con Irán se desescala rápidamente, las tecnológicas podrían recuperar atractivo antes de lo esperado. Aunque el riesgo de un mercado bajista más amplio es real, caídas superiores al 30% han sido históricamente poco frecuentes para Microsoft, lo que sugiere que parte del escenario negativo ya podría estar descontado.

Fuente: xStation5