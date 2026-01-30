🚨 EUR / USD cae 0,5% tras el dato de inflación IPP en EE. UU.

Conclusiones clave Inflación más alta y una Fed más restrictiva refuerzan al dólar y presionan al EUR / USD a la baja.

Datos finales de inflación IPP – diciembre IPP (m/m): 0,5% (consenso 0,2%; previo 0,2%)

IPP (y/y): 3,0% (consenso 2,8%; previo 3,0%)

IPP subyacente excluyendo alimentos y energía (m/m): 0,7% (consenso 0,2%; previo 0,0%)

IPP subyacente excluyendo alimentos y energía (y/y): 3,3% (consenso 2,9%; previo 3,0%)

IPP excluyendo alimentos, energía y comercio (m/m): 0,4% (consenso 0,3%; previo 0,2%)

IPP excluyendo alimentos, energía y comercio (y/y): 3,5% (consenso 3,4%; previo 3,5%)

El dólar estadounidense se fortalece no solo por el dato de IPP, sino también tras la confirmación de Donald Trump de que Kevin Warsh ha sido seleccionado como nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed).

¿Quién es el nuevo presidente de la Fed? Kevin Warsh es un economista estadounidense y la persona más joven en la historia en formar parte del Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal, cargo que ocupó entre 2006 y 2011. Durante ese período: Representó a la Fed en el G20 y en relaciones con economías asiáticas.

Actualmente es Shepard Family Distinguished Visiting Fellow en Economía en la Institución Hoover .

Es profesor en la Escuela de Negocios de Stanford .

Socio de Stanley Druckenmiller en Duquesne Family Office LLC .

Fue asesor económico del Presidente de EE. UU.

Inició su carrera en el área de fusiones y adquisiciones de Morgan Stanley .

Es autor de un informe independiente para el Banco de Inglaterra, cuyas recomendaciones fueron adoptadas por el Parlamento británico.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.