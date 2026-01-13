EURUSD salta tras IPC subyacente de EE. UU. más débil de lo esperado

13:30 GMT, Estados Unidos, Datos de inflación de diciembre:

IPC interanual: 2,7% (Previsión 2,7%, Anterior 2,7%)

IPC mensual: 0,3% (Previsión 0,3%, Anterior 0,2%)

IPC subyacente interanual: 2,6% (Previsión 2,7%, Anterior 2,6%)

IPC subyacente mensual: 0,2% (Previsión 0,3%, Anterior 0,2%)



El informe de inflación de diciembre aportó estabilidad a los mercados y evitó movimientos bruscos. El dato más relevante fue que la inflación subyacente (tradicionalmente más “pegajosa”) quedó por debajo del IPC general, reforzando la confianza en que el proceso de desinflación sigue su curso.

Esto aporta tranquilidad tras el dato polémico de octubre, distorsionado por vacíos estadísticos asociados al cierre parcial del gobierno. No obstante, hay un matiz importante: la inflación mensual repuntó ligeramente de 0,2% a 0,3%, lo que probablemente dará a la Fed argumentos para pausar antes de avanzar con nuevos recortes de tasas.

Fuente: XTB Research

Tras el repunte, el EURUSD volvió a situarse por debajo de la resistencia clave de 1,16700, estabilizándose en torno a las medias móviles de 30 y 100 periodos en el gráfico de 30 minutos. Fuente: xStation5



__________



