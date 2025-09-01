GBP/USD – Análisis técnico (01.09.2025)

Desde comienzos del año, el par de divisas GBP/USD se ha estado moviendo en una tendencia alcista. Al observar el intervalo D1, el tipo de cambio alcanzó un máximo local en la zona de 1,3750, seguido de una corrección bajista. Las caídas encontraron soporte en 1,3200, nivel derivado de reacciones previas del precio y de la media móvil exponencial de 100 periodos (EMA100, línea azul en el gráfico). Tras rebotar en dicho soporte, el precio volvió al patrón 1:1 (rectángulo rojo), lo que respalda el escenario de un retorno a la tendencia alcista.
Actualmente, el precio se aproxima a la resistencia local en 1,3585, también vinculada a reacciones previas del mercado. Si este nivel se supera, la cotización podría dirigirse hacia la resistencia de 1,3750. En caso de ser superada, las siguientes resistencias se ubican en las extensiones de Fibonacci del 127,2 % y 161,8 %, calculadas a partir de la última corrección bajista.
GBPUSD D1 . Fuente: xStation5
