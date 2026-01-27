General Motors sube 9%: proyecta ganancias récord y sube dividendo 20%

GM sube el dividendo 20% a US$0,18 por acción y anuncia recompras por US$6.000 millones.

El BPA ajustado del 4T fue US$2,51 vs US$2,28 esperados.

GM sube 9% tras proyectar EBIT de US$13.000-15.000 millones para 2026, superando el consenso de US$13.700 millones.

General Motors sorprendió al mercado con una guía optimista para 2026, anticipando un crecimiento de hasta US$2.000 millones en beneficios operativos y anunciando un agresivo plan de retorno de capital. Las acciones suben un 9% por la tarde en la bolsa de Nueva York.

Guía 2026 supera consenso

GM proyecta ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos (EBIT) de entre US$13.000 y US$15.000 millones para 2026, superando tanto los US$12.700 millones obtenidos en 2025 como el consenso de analistas de US$13.700 millones.

El punto medio de la guía, US$14.000 millones, se ubicaría aún por debajo del récord de US$14.900 millones alcanzado en 2024. En cuanto al ingreso neto, GM anticipa entre US$10.300 y US$11.700 millones, una recuperación notable frente a los US$2.700 millones de 2025.

En el cuarto trimestre de 2025, GM reportó un BPA ajustado de US$2,51, por encima de los US$2,28 esperados. Los ingresos operativos ajustados alcanzaron US$2.843 millones, ligeramente superior al consenso. Los ingresos totales de US$45.300 millones estuvieron en línea con las estimaciones.

Retorno a accionistas

GM anunció un incremento del 20% en su dividendo trimestral, que pasa de US$0,15 a US$0,18 por acción, junto con una nueva autorización de recompra de acciones por US$6.000 millones.

La automotriz ha recomprado más de US$23.000 millones en acciones desde finales de 2023, reduciendo el número de títulos en circulación de 1.200 millones a 904 millones. Esta contracción del 25% en dos años ha impulsado la acción a máximos históricos en los últimos trimestres.

Fuente: Stockstory. Acciones diluidas en circulación de General Motors

Esta política de retorno de capital es un pilar de la tesis de inversión en GM, demostrando que la compañía prioriza a los accionistas mientras navega la transición hacia la electrificación.

Repliegue en vehículos eléctricos

La compañía registró una pérdida neta de US$3.300 millones en el trimestre debido a cargos extraordinarios de US$7.200 millones relacionados principalmente con la reestructuración de su división de vehículos eléctricos.

GM anticipó que los cargos en 2026 serán "significativos pero considerablemente menores". La CEO Mary Barra reconoció que la transición completa de su gama tomará más tiempo del plazo de 2035 establecido previamente.

"No creo que nadie sepa realmente cuál será la demanda estable de vehículos eléctricos en este nuevo entorno", declaró Barra, en referencia a la eliminación del crédito fiscal federal de US$7.500 para compradores de eléctricos en septiembre pasado.

GM proyecta que la reducción en volumen de ventas de vehículos eléctricos mejorará los resultados del segmento en hasta US$1.500 millones durante 2026. La compañía está pivotando hacia sus modelos más rentables: camionetas como la GMC Sierra y SUV como la Cadillac Escalade.

Aranceles como factor de riesgo

General Motors estima enfrentar entre US$3.000 y US$4.000 millones en costos arancelarios durante 2026, ligeramente por encima de los US$3.100 millones del año anterior. La compañía logró mitigar aproximadamente el 40% del impacto en 2025.

Un riesgo emergente proviene de la amenaza de Trump de elevar los aranceles a Corea del Sur al 25% desde el 15% actual. Este escenario afectaría a GM, que ensambla en ese país vehículos de gama baja como el popular Chevrolet Trax. Los ejecutivos indicaron que sus proyecciones asumen un arancel del 15%, por lo que un incremento representaría costos adicionales no contemplados.

Por otro lado, cualquier alivio en los aranceles del 25% sobre vehículos de Canadá y México, derivado de la renegociación del tratado comercial de América del Norte, podría generar un impulso significativo a los resultados.

La flexibilización de las normas de ahorro de combustible impulsada por la administración Trump permite a GM vender más vehículos de alto consumo sin enfrentar multas ni adquirir créditos de emisiones a competidores como Tesla.

Aspectos destacados de General Motors - 4T del año fiscal 2025

Ingresos: US$45.287 millones frente a estimaciones de analistas de US$45.810 millones (caída interanual del 5,1 %; 1,1 % por debajo de lo esperado).

BPA ajustado: US$2,51 frente a estimaciones de analistas de US$2,26 (11,1 % por encima de lo esperado).

Guía de BPA ajustado para el próximo año fiscal 2026: US$12 en el punto medio, superando las estimaciones de los analistas en un 1,5 %.

Margen operativo: 6,3 %, frente al 5,3% del mismo trimestre del año anterior.

Posición de liquidez: US$20.945 millones en caja al cierre 2025

Market share 2025: 17.2% vs 16.5% en 2024 ( +70 puntos base )

