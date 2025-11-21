¿Hacia dónde se dirige la cotización de Ethereum?

Los precios de las criptomonedas siguen bajo una presión notable, algo que se aprecia claramente en la gráfica de Ethereum. El precio ha caído desde los 5.000$ hasta los 2.700$ en tres meses. En el gráfico diario se aprecia una ruptura a la baja del soporte clave en 2.850$, lo que sugiere una continuación de la tendencia bajista. Si la venta masiva continúa, el siguiente objetivo de la oferta podría ser la zona de los 2.190$, correspondiente al mínimo del 22 de junio. Por otro lado, para considerar un posible retorno al alza, el precio tendría que superar los 2.850$, pero en esta etapa solo se trataría de una señal correctiva, no de un cambio de tendencia.
Precio de Ethereum
- Fuente : Plataforma de XTB
- Gráfica de Ethereum con velas diarias
En el gráfico de 4 horas observamos una tendencia bajista y la formación de un nuevo mínimo durante la sesión de hoy. Sin embargo, si el mercado corrige, la primera resistencia significativa se sitúa en los 3.060$, resultado de un mínimo local anterior y varias reacciones del precio. Una corrección mayor podría, a su vez, empujar el precio hacia la media móvil de 100 períodos, que actualmente se encuentra en los 3.270$ y que ha mantenido la tendencia bajista durante un tiempo prolongado.
Precio de Ethereum
- Fuente : Plataforma de XTB
- Gráfica de Ethereum con velas de 4 horas
Bitcoin sigue cayendo y se encamina a su peor mes desde 2022
Solana se desploma a su nivel más bajo en 5 meses: ¿qué viene para SOL?
⌚Boletín Diario de Mercados
El Bitcoin se hunde casi un 5%
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.