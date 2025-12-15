Hoy se publica el informe de producción industrial de la Eurozona

- Los datos de producción industrial de octubre de la Eurozona captarán la atención de los inversores.
- Los datos servirán para medir los pronósticos del BCE.
- El PMI manufacturero de Nueva York será el dato clave en Estados Unidos.
- Los datos de producción industrial de octubre de la Eurozona captarán la atención de los inversores.
- Los datos servirán para medir los pronósticos del BCE.
- El PMI manufacturero de Nueva York será el dato clave en Estados Unidos.
La sesión de hoy está repleta de importantes publicaciones macroeconómicas. Tras los datos de Suiza, los inversores europeos seguirán de cerca la lectura de la producción industrial de octubre en la Eurozona. Si bien los datos previos rebotaron desde el mínimo de agosto, su ritmo fue menor al esperado (1,2% frente al 2,1% previsto), lastrado principalmente por el sector de bienes de consumo. Esta publicación servirá como prueba de fuego sobre la guía del BCE, que apunta a un mayor crecimiento previsto para la Eurozona. En Estados Unidos, la publicación más destacada es el PMI manufacturero regional de Nueva York.
Calendario económico del día
11:00 – Producción industrial de octubre en la Eurozona
-
Producción industrial: anterior 1,2% interanual.
-
Producción industrial: anterior 0,2% intermensual.
14:15 – Inicio de obras de vivienda de noviembre en Canadá
-
Dato previo de 232.800
14:30 – Ventas del sector manufacturero de octubre en Canadá
-
Pronóstico : -1,1% intermensual. Anterior 3,3%.
14:30 – Informe de inflación del mes de noviembre en Canadá
-
IPC mensual: anterior: 0,2% intermensual
-
IPC anual: anterior: 2,2% interanual
-
IPC subyacente (mensual): anterior: 0,6% intermensual
-
IPC subyacente (anual): anterior: 2,9% interanual
-
IPC recortado: anterior: 3,0% interanual
-
IPC mediano: anterior: 2,9% interanual
14:30 – Índice manufacturero Empire State de Nueva York para diciembre:
-
Dato previo de 18,70
16:30 – Discurso de John Williams, de la Fed
Las expectativas comerciales del Ifo caen inesperadamente
Calendario económico cargado en Europa y en EE. UU.
La inflación cae más de lo esperado en el Reino Unido
El Banco Central de Chile retoma recortes y baja la TPM a 4,5% en decisión unánime
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.