Informe ADP, ISM, PMI y balanza comercial de EE.UU

Hoy se publica otro informe clave sobre el mercado laboral, así como los datos de julio sobre la balanza comercial estadounidense en el contexto de los nuevos aranceles.

Ambas publicaciones serán interesantes y merece la pena seguirlas. Sin embargo, desde la perspectiva del mercado, la publicación más importante es el informe de mercado laboral de ADP. Se espera un aumento más lento del empleo en el sector privado en términos intermensuales. Los datos serán útiles para estimar el informe de NFP de mañana, que desde la perspectiva de la Fed será mucho más importante. Considerando el reciente cambio de rumbo de Jerome Powell y el enfoque en el segundo mandato de la Fed apoyar el empleo en la economía, la publicación de los NFP y ADP será decisiva para la próxima reunión del FOMC en tan solo dos semanas. Cabe recordar también que estos son los últimos informes antes de que se tome una decisión.

Poco después de la publicación de ADP, también se publlicará el informe de la balanza comercial exterior de EE. UU. Se espera que el déficit aumente de 60 000 millones de dólares en el mes anterior a casi 75 000 millones de dólares en julio. Un mayor déficit podría ser una señal importante para Trump de que su política comercial actual no tiene un impacto directo en la mejora del comercio estadounidense tras la turbulencia a corto plazo de los últimos meses.

Calendario detallado del día:

08:30, Suiza - Datos de inflación de agosto:

IPC: pronóstico 0,2 % interanual; anterior 0,2 % interanual;

IPC: pronóstico 0,0 % intermensual; anterior 0,0 % intermensual;

09:30, Reino Unido - Datos del PMI de agosto:

PMI de construcción global de S&P: pronóstico 45,2; anterior 44,3;

14:15, Estados Unidos - Datos de empleo de agosto:

Cambio de empleo no agrícola de ADP: pronóstico 73 000; anterior 104 000; 13:30 BST, Estados Unidos - Datos de empleo:

Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: pronóstico: 230.000; anterior: 229.000;

Solicitudes de subsidio por desempleo (promedio de 4 semanas): anterior: 228.500;

Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: pronóstico: 1.960.000; anterior: 1.954.000;

14:30, Estados Unidos - Datos del balance de Tade de julio:

Balanza comercial: pronóstico: -77.700 millones; anterior: -60.200 millones;

Importaciones: anterior: 337.500 millones;

Exportaciones: anterior: 277.300 millones;

15:45, Estados Unidos - Datos del PMI de agosto:

S&P Global Composite PMI: pronóstico: 55,4; anterior: 55,1; PMI de Servicios Globales del S&P: pronóstico: 55,4; anterior: 55,7;

16:00, Estados Unidos - Datos ISM de agosto:

PMI No Manufacturero ISM: pronóstico: 50,9; anterior: 50,1;

Actividad Comercial No Manufacturera ISM: anterior: 52,6;

Precios No Manufactureros ISM: anterior: 69,9;

Nuevos Pedidos No Manufactureros ISM: anterior: 50,3;

Empleo No Manufacturero ISM: anterior: 46,4;

18:00, Estados Unidos - Datos EIA:

Existencias Semanales de Destilados de la EIA: pronóstico: -0,300 millones; anterior: -1,786 millones;

Inventarios de Petróleo Crudo: pronóstico: -2,000 millones; anterior: -2,392 millones; Inventarios de gasolina: pronóstico: -1.000 millones; anterior: -1.236 millones;

18:05, Estados Unidos - Discurso del miembro de la Fed, Williams