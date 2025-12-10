Informe de inflación en Noruega

- La inflación de Noruega cumple con las expectativas.
- El par EUR/NOK cotiza sin cambios.
Las lecturas de inflación en Noruega han finalizado en línea con las expectativas, por lo que no se ha producido un cambio de tendencia en el par EUR/NOK.
- IPC general (interanual) de noviembre: 3% (Previsión: 2,9%. Anterior: 3,1%).
- IPC subyacente (interanual) de noviembre: 3% (Previsión: 3,1%. Anterior: 3,4%).
Cotización del EUR/NOK
