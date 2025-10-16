Informe de manufactura del Reino Unido

- El PIB interanual del Reino Unido está por debajo de las estimaciones.
- La producción industrial de septiembre es ligeramente superior
Estimación del PIB del Reino Unido (mensual): 0,1% (pronóstico: 0,1%, anterior: 0,0%).
- Estimación del PIB del Reino Unido (tres meses/tres meses): 0,3% (pronóstico: 0,3%, anterior: 0,2%).
- Estimación del PIB del Reino Unido (interanual): 1,3% (pronóstico: 1,4%, anterior: 1,4%).
Producción manufacturera (mensual): 0,7% frente al 0,2% esperado y -1,3% anterior.
- Producción manufacturera (interanual): -0,8% frente al 0,2% anterior.
Producción industrial (mensual): 0,4% frente al 0,2% esperado y -0,9% anterior.
- Producción industrial (interanual): -0,7% frente al -0,8% esperado y 0,1% anterior.
Servicios (mensual): 0% frente al 0,1% esperado y 0,1% anteriormente.
Balanza comercial de bienes del Reino Unido: -21.183 millones (pronóstico: -22.000 millones, anterior: -22.240 millones).
Cotización de la libra-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.