Informe geopolítico (06.02.2026): ¿Sigue siendo Irán un factor de riesgo?

- La intensificación de despliegues militares de EE.UU. y Europa, junto con negociaciones estancadas, sugiere que el riesgo de una escalada directa con Irán es mayor de lo que descuenta el mercado, con potencial impacto geopolítico y financiero significativo.
- La situación en torno a la República Islámica de Irán sigue siendo grave e inestable. El aumento de la actividad militar de Estados Unidos y sus aliados indica un posible escenario de escalada significativa en la región. El mercado parece estar subestimando el riesgo de escalada.
- En los últimos días, se ha confirmado formalmente que delegaciones de Irán y Estados Unidos continúan las conversaciones diplomáticas en Omán, incluyendo debates sobre el programa nuclear. Irán mantiene su política de enriquecimiento de uranio, lo cual resulta inaceptable para Estados Unidos. A pesar de las negociaciones en curso, Estados Unidos está acelerando el redespliegue de unidades a la región del Estrecho de Ormuz, lo que indica claramente que las negociaciones podrían ser simplemente una táctica dilatoria. Según Associated Press, la delegación estadounidense abandonó el centro de negociaciones sin ningún acuerdo constructivo. Se desconoce el objetivo final de Estados Unidos y el método preciso de implementación.
- Al mismo tiempo, se están llevando a cabo ejecuciones confirmadas de un número indeterminado de manifestantes detenidos, a pesar de las advertencias explícitas de Donald Trump de abstenerse de dicha represión.
- Además de las fuerzas estadounidenses, en los últimos días se han observado nuevos despliegues por parte de países europeos. En esta ocasión, los movimientos se centran en el territorio de Chipre, donde han aparecido efectivos de la Real Fuerza Aérea. Estas bases mantienen una presencia permanente de aviones de combate, aviones de transporte y aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo, utilizados en operaciones regionales en el pasado. Históricamente, la RAF Akrotiri ha servido como punto de escala para vuelos sobre Oriente Medio y el Mediterráneo oriental durante escaladas anteriores.
- Operaciones de transporte y combate similares desde Chipre se han producido en el contexto de conflictos anteriores. Sin embargo, la intensificación de estas actividades puede interpretarse como una señal de la preocupación europea ante una posible expansión del conflicto más allá del escenario tradicional de Oriente Medio.
- Según fuentes abiertas, elementos del 160.º SOAR, conocidos como "Night Stalkers" (la misma unidad de aviación responsable de la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela), han sido desplegados en Europa.
- Información de fuentes abiertas indica un aumento significativo de los vuelos de transporte estadounidenses hacia Oriente Medio. Desde principios de año, ya se han realizado más de 120 vuelos de transporte. Estas cifras sugieren que un ataque casi inevitable contra Irán podría no limitarse a operaciones de precisión, sino adoptar la forma de bombardeos estratégicos dirigidos al colapso de infraestructuras, similar a la intervención en Serbia en 1999 o la invasión de Irak en 2003.
- En tal escenario, el régimen podría verse inducido a una lucha por la supervivencia, empleando todos los medios disponibles, principalmente misiles balísticos, drones y células supervivientes de organizaciones terroristas en la región y más allá.
Kamil Szczepański – Junior Financial Markets Analyst, XTB
