Informe Ifo alemán y ventas de viviendas en EE. UU

03:31 24 de septiembre de 2025

Tras un inicio de semana dominado por los discursos de los miembros de la Fed y los informes del PMI, un miércoles con pocos datos podría ayudar a limitar la volatilidad tras la toma de ganancias de ayer en Wall Street. Aun así, es probable que los mercados se mantengan a la espera de la agenda completa de discursos de la Fed del jueves y la publicación de la inflación del PCE del viernes.

En Europa, la publicación clave será la encuesta empresarial alemana Ifo. Hace un mes, los datos mostraron una fuerte resiliencia de los empresarios ante los continuos cambios en el comercio mundial, pero la reciente caída del PMI podría indicar una corrección del optimismo.

En EE. UU., se publicarán los datos del mercado inmobiliario, cuyas últimas semanas han mostrado una notable debilidad, lo que genera preocupación sobre el consumidor estadounidense. Los mercados de materias primas se verán influenciados por el informe de la EIA.

Calendario económico para hoy:


09:00, Alemania – Discurso de Balz del Bundesbank

10:00, Alemania – Informe Ifo de septiembre:

  • Índice de Clima Empresarial: pronóstico 89,3; anterior 89,0
  • Evaluación actual: pronóstico 86,5; Expectativas empresariales: pronóstico: 92,0; anterior: 91,6

14:30, Estados Unidos – Sector de la vivienda y la construcción para agosto:

  • Permisos de construcción intermensual: pronóstico: -3,7 %; anterior: -2,2 %
  • Permisos de construcción (unidades): pronóstico: 1,312 millones; anterior: 1,362 millones
  • Ventas de viviendas nuevas intermensual: anterior: -0,6 %
  • Ventas de viviendas nuevas (unidades): pronóstico: 650.000; anterior: Informe anterior: 652.000

16:30, Estados Unidos – Informe de la EIA:

  • Inventarios de gasolina: anterior: -2,347 millones
  • Producción de gasolina: anterior: -0,180 millones
  • Inventarios de destilados: anterior: +0,670 millones
  • Precios semanales de destilados de la EIA: anterior: 4,046 millones
  • Producción de destilados: anterior: -0,274 millones
  • Inventarios de petróleo crudo en Cushing: anterior: -0,296 millones
  • Importaciones de petróleo crudo: anterior: -3,111 millones
  • Refinación de crudo (sem/sem): anterior: -0,394 millones
  • Inventarios de petróleo crudo: anterior: -9,285 millones
  • Utilización de refinerías (sem/sem): anterior: -1,6 %

18:00, Estados Unidos – Subasta de bonos del Tesoro a 5 años: anterior: 3,724 %

21:10, Estados Unidos – Discurso de Daly, miembro de la Fed

