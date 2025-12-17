Leer más
12:51 · 17 de diciembre de 2025

Informe mixto de inventarios de crudo en EE.UU

Cambio semanal en los inventarios de combustibles

  • Inventarios de crudo: −1,27 millones de barriles
    (previsión: −2,2 millones de barriles; previo: −1,81 millones de barriles)

  • Inventarios de gasolina: +4,81 millones de barriles
    (previsión: +2,1 millones de barriles; previo: +6,4 millones de barriles)

  • Inventarios de destilados: +1,71 millones de barriles
    (previsión: +2,0 millones de barriles; previo: +2,5 millones de barriles)

¿Por qué son importantes estos datos?

Las variaciones semanales en los inventarios de combustibles son un indicador clave para el mercado energético y los inversionistas, ya que reflejan el equilibrio entre oferta y demanda. El aumento en los inventarios de gasolina y destilados puede señalar una demanda del consumidor más débil o un exceso de oferta, lo que suele ejercer presión a la baja sobre los precios de los productos refinados.

Por su parte, una caída menor a la esperada en los inventarios de crudo sugiere que el mercado petrolero no está tan ajustado como se anticipaba, lo que podría moderar el potencial de alza en los precios del petróleo.

Lectura general de los inventarios

Los datos muestran un panorama mixto para el mercado de combustibles. Los inventarios de crudo registraron una caída de 1,27 millones de barriles, inferior a lo esperado y menor al descenso de la semana anterior, lo que podría indicar una demanda más débil o una mayor oferta de crudo.

Al mismo tiempo, los inventarios de productos refinados aumentaron de forma significativa. Las existencias de gasolina subieron en 4,81 millones de barriles, muy por encima de lo previsto, aunque por debajo del fuerte incremento de la semana anterior. Los inventarios de destilados también aumentaron en 1,71 millones de barriles, levemente por debajo de las expectativas y del registro previo.

En conjunto, los datos apuntan a una persistente presión por el lado de la oferta en el mercado de combustibles —especialmente en el segmento de la gasolina— junto con una moderada reducción de inventarios de crudo. Esta combinación podría limitar el potencial de alza de los precios del petróleo en el corto plazo.

19 de diciembre de 2025, 09:06

Oro: el ruido del corto plazo frente a una narrativa que sigue intacta
18 de diciembre de 2025, 23:35

🔴Decisión política monetaria de Japón
18 de diciembre de 2025, 15:30

La plata cae bajo $65 tras máximos históricos: ¿qué está pasando?
18 de diciembre de 2025, 12:34

El gas natural cae tras inventarios EIA menores

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.