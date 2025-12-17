Informe mixto de inventarios de crudo en EE.UU

Cambio semanal en los inventarios de combustibles

Inventarios de crudo: −1,27 millones de barriles

(previsión: −2,2 millones de barriles; previo: −1,81 millones de barriles)

Inventarios de gasolina: +4,81 millones de barriles

(previsión: +2,1 millones de barriles; previo: +6,4 millones de barriles)

Inventarios de destilados: +1,71 millones de barriles

(previsión: +2,0 millones de barriles; previo: +2,5 millones de barriles)

¿Por qué son importantes estos datos?

Las variaciones semanales en los inventarios de combustibles son un indicador clave para el mercado energético y los inversionistas, ya que reflejan el equilibrio entre oferta y demanda. El aumento en los inventarios de gasolina y destilados puede señalar una demanda del consumidor más débil o un exceso de oferta, lo que suele ejercer presión a la baja sobre los precios de los productos refinados.

Por su parte, una caída menor a la esperada en los inventarios de crudo sugiere que el mercado petrolero no está tan ajustado como se anticipaba, lo que podría moderar el potencial de alza en los precios del petróleo.

Lectura general de los inventarios

Los datos muestran un panorama mixto para el mercado de combustibles. Los inventarios de crudo registraron una caída de 1,27 millones de barriles, inferior a lo esperado y menor al descenso de la semana anterior, lo que podría indicar una demanda más débil o una mayor oferta de crudo.

Al mismo tiempo, los inventarios de productos refinados aumentaron de forma significativa. Las existencias de gasolina subieron en 4,81 millones de barriles, muy por encima de lo previsto, aunque por debajo del fuerte incremento de la semana anterior. Los inventarios de destilados también aumentaron en 1,71 millones de barriles, levemente por debajo de las expectativas y del registro previo.

En conjunto, los datos apuntan a una persistente presión por el lado de la oferta en el mercado de combustibles —especialmente en el segmento de la gasolina— junto con una moderada reducción de inventarios de crudo. Esta combinación podría limitar el potencial de alza de los precios del petróleo en el corto plazo.