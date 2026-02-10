La bolsa hoy: El Nikkei 225 en máximos históricos

Asia muestra un sólido impulso, con el Nikkei 225 subiendo un 2,2% avanzando hacia nuevos máximos históricos. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses y europeos se mantienen estables, mientras que el S&P 500 cerró ayer la sesión cerca de máximos locales.

El sector tecnológico recupera terreno con las acciones del Nasdaq 100 aliviando la presión bajista producida por la reciente ola de preocupaciones sobre el "sobrecalentamiento" del gasto en IA. En los mercados asiáticos, la tecnológica SoftBank se dispara gracias a su exposición a OpenAI y Oracle. El apetito por el riesgo está volviendo a inclinarse hacia los compradores.

Informes macroeconómicos

A las 10:30 AM GMT conoceremos el informe de optimismo para pequeñas empresas de la NFIB. A las 12:15 PM GMT, se publicará el cambio de empleo de ADP. A las 12:30 PM GMT, los mercados asimilarán las ventas minoristas en EE. UU., junto con los precios de exportación e importación. Los operadores de materias primas también estarán atentos al informe WASDE del USDA, programado para las 15:00 GMT, con el fin de obtener estimaciones actualizadas de la oferta y la demanda en los mercados agrícolas.

El yuan se fortalece hasta alcanzar sus niveles más altos desde mayo de 2023 tras los informes de que China ha animado a los bancos a reducir su exposición a los bonos del Tesoro estadounidense.

Otros mercados

Tras la sonada victoria electoral de la primera ministra Takaichi, el yen se apreció alrededor de un 0,3%, situándose en el 155,3 en su cruce con el dólar. No se espera que este movimiento se convierta en una tendencia duradera. El Bitcoin pierde la cota de 70.000 dólares, en consonancia con una postura de mayor aversión al riesgo en el mercado cripto. Por su parte, Ethereum retrocede hasta el soporte de los 2.000 dólares.

El oro registra una ligera toma de beneficios tras varias sesiones al alza. Un movimiento similar se observa en la plata, el platino y el paladio.