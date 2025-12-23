La inflación subyacente en México sube a 4,34% interanual en la primera quincena de diciembre, máximo desde abril de 2024

La balanza comercial volvió a superávit ( US$600 millones ), con exportaciones manufactureras no automotrices como principal soporte.

La inflación subyacente en México aceleró a 4,34% interanual , reforzando la cautela de Banxico , pese a un IPC general contenido ( 3,72% ).

El USD/MXN permanece comprimido en 17,93–17,99 , en niveles no vistos desde julio de 2024 , con un dólar global sin fuerza para rebotar.

El USD/MXN opera hoy con una baja moderada para el dólar (≈ -0,2%) y mantiene al tipo de cambio comprimido entre 17,93 y 17,99, todavía en la zona más baja desde julio de 2024. El movimiento no responde a un evento puntual, sino a un contexto externo que sigue restándole impulso al billete verde.

El mercado continúa descontando recortes de la Fed en 2026 —en precios se reflejan dos bajas de 25 puntos base—, aunque con un debate abierto dentro del propio banco central entre quienes prefieren pausar para evaluar datos y quienes advierten que el riesgo de desaceleración o recesión podría aumentar si la política monetaria se mantiene demasiado restrictiva.

Esta combinación suele traducirse en un dólar más liviano en el margen, especialmente cuando el apetito por riesgo no se deteriora de forma abrupta y cuando, además, los metales preciosos se mantienen firmes por demanda de refugio en medio de tensiones geopolíticas, restándole protagonismo al USD como único activo defensivo.

Inflación en México: el foco vuelve a la subyacente

En paralelo, México publicó cifras que ayudan a perfilar el cierre de año en precios. En la primera quincena de diciembre, el IPC general subió 0,17% quincenal, por debajo de lo esperado, y la inflación interanual se ubicó en 3,72%.

El detalle que concentra la atención del mercado es la inflación subyacente: avanzó 0,31% en la quincena y aceleró a 4,34% interanual, su lectura más alta desde abril de 2024. Este dato refuerza la idea de que el componente más persistente de la inflación todavía no cede de forma limpia, aun cuando el índice general se mantenga relativamente contenido.

Para la lectura de política monetaria, esto implica que el espacio para una relajación más rápida sigue siendo limitado, y que el balance de riesgos inflacionarios continúa inclinado hacia la cautela, incluso en un contexto de crecimiento más moderado.

Balanza comercial: superávit y señales mixtas en inversión

También se conoció la balanza comercial de noviembre, que giró a un superávit de US$600 millones, con exportaciones +7,9% (hasta US$56.400 millones) e importaciones +5,2% (a US$55.700 millones).

Lo más constructivo estuvo del lado de las exportaciones, donde repuntaron las manufacturas y, dentro de ellas, el segmento no automotriz fue el gran motor. En contraste, el rubro automotriz retrocedió en un entorno marcado por fricciones arancelarias en su principal mercado externo.

Por el lado de las importaciones, el avance se concentró en bienes intermedios, mientras que los bienes de capital cayeron con fuerza. Esta señal suele interpretarse como mayor cautela en inversión y productividad en el margen, aunque sin borrar la mejora del saldo comercial agregado.

Análisis técnico del USD/MXN: presión bajista intacta

Desde el punto de vista técnico, el gráfico mantiene una estructura de presión bajista, con el precio encajado en un canal descendente.

Soporte inmediato: 17,93 . Una ruptura clara abriría el camino hacia 17,87 .

Resistencia clave: 18,00–18,05. Solo una recuperación sostenida sobre 18,05 habilitaría un movimiento hacia 18,16.

El spot se mantiene por debajo de las medias móviles (SMA 50 cerca de 17,97 y SMA 200 alrededor de 17,99), mientras el RSI en torno a 33 sugiere un mercado sobrevendido, pero sin señales claras de giro. En este contexto, el sesgo sigue favoreciendo rebotes acotados y ventas en resistencia, más que un cambio de tendencia, salvo que aparezca un catalizador externo que fortalezca al dólar de manera más amplia.

Fuente. xStation5.

____________________

