La Marina de EE.UU. en Ormuz: por qué un tuit de Trump movió el petróleo, las bolsas y el dólar al mismo tiempo

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía global y que la Marina estadounidense escoltará petroleros a través del Estrecho de Hormuz si fuese necesario. La declaración, realizada a través de Truth Social, fue interpretada por el mercado como una señal de respaldo directo a la seguridad del suministro energético mundial.



La reacción fue inmediata pues el petróleo retrocedió más de 3%, corrigiendo parte del rally acumulado en sesiones anteriores, cuando el mercado descontaba un escenario de interrupción prolongada en el Golfo Pérsico.

El epicentro del riesgo energético global

El Estrecho de Ormuz es uno de los principales cuellos de botella del comercio energético global, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo marítimo del mundo y una porción significativa del gas natural. La amenaza de cierre o reducción del tránsito había elevado fuertemente la prima geopolítica en los precios del crudo.

La promesa de escoltas navales y seguros políticos busca reducir el riesgo de disrupción física, diferenciando entre tensión militar y bloqueo efectivo del comercio energético.

Reacción en mercados financieros tras el anuncio

El alivio no se limitó al mercado energético. Tras el anuncio, las bolsas internacionales rebotaron desde mínimos durante el día. El S&P 500, Dow Jones y principales índices europeos recuperaron terreno, mientras que el dólar retrocedió ligeramente, reflejando menor demanda de activos refugio inmediato.

Cabe destacar que el rebote se produjo tras una jornada inicialmente negativa, en la que los activos de riesgo habían sido presionados por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Implicaciones macro y estratégicas del movimiento

La intervención estadounidense no elimina el riesgo geopolítico, pero reduce la probabilidad de un shock de oferta abrupto. Para el mercado, la diferencia entre conflicto regional y disrupción energética global es crítica en la formación de precios.

Sin embargo, la volatilidad seguirá condicionada a la evolución del conflicto. Una escolta naval reduce el riesgo operativo, pero no elimina la posibilidad de incidentes o escaladas adicionales.

Perspectiva de inversión en un entorno de alta sensibilidad geopolítica

El retroceso del petróleo y el rebote de las bolsas evidencian que la prima de riesgo geopolítico era significativa y parcialmente especulativa. El mercado ahora descuenta un escenario de tensión contenida con flujo energético protegido.

Si la seguridad en Ormuz se mantiene estable, es probable que el crudo consolide niveles más bajos y que los activos de riesgo recuperen parte del terreno perdido. No obstante, cualquier incidente que cuestione la efectividad de la escolta naval podría reinstalar rápidamente la prima de riesgo.

En el corto plazo, los mercados operan bajo un régimen de alta sensibilidad geopolítica, donde la narrativa estratégica tiene impacto directo sobre energía, inflación y apetito global por riesgo.

Análisis Técnico

OIL (M30)

Fuente: xStation.

Se ve un movimiento alcista claro que llevó el precio desde la zona de 78–79 hasta un máximo cercano a 84. Después de ese impulso fuerte, el mercado comenzó a corregir y fue perdiendo fuerza, retrocediendo hacia el área de 80–81. Ahora el precio está intentando estabilizarse justo sobre la EMA 50 (azul), que está actuando como soporte dinámico de corto plazo. Esa zona entre 80 y 81 es clave, mientras se mantenga encima, el sesgo inmediato sigue siendo constructivo.

La EMA 200 (naranja) viene más abajo, cerca de 76–77, mostrando que la tendencia más amplia aún es positiva. El RSI cayó durante la corrección, pero ya empieza a recuperarse desde niveles más bajos, lo que sugiere que la presión vendedora podría estar perdiendo fuerza. Si el precio logra consolidarse sobre 81 y romper con decisión 82, podría intentar nuevamente la zona de 83–84. Pero si pierde claramente los 80, la corrección podría extenderse hacia 78–79 antes de que vuelvan a entrar compradores con fuerza.