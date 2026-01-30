⏬ La plata cae bajo USD 100, el oro perfora los USD 5.000

La probable nominación de Kevin Warsh para suceder a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) es una señal que los mercados están leyendo con claridad: la era de expectativas ultra acomodaticias ha llegado a su fin. Si bien su elección satisface a los defensores de la disciplina monetaria, también anticipa una postura de política monetaria más restrictiva en el mediano plazo. Queda por verse si Donald Trump terminará lamentando esta decisión en caso de que Warsh se niegue a girar hacia tasas más bajas. Alternativamente, la motivación principal de Trump podría estar menos relacionada con la política de tasas y más con resolver un conflicto personal con Powell.

Reacción del dólar: fin de la venta y regreso a los rendimientos

La sola confirmación de Warsh como principal candidato fue suficiente para detener la caída del dólar estadounidense.

Rebote del Índice del dólar (DXY) y subidas en los rendimientos: el dólar rebota con fuerza desde mínimos recientes a medida que suben los rendimientos de los bonos del Tesoro . Warsh es visto como un candidato “amigable con el mercado”, pero claramente más restrictivo que alternativas como Hassett o Rieder.

Expectativas recalibradas: los inversionistas ahora descuentan un ritmo más lento de recortes de tasas . Aun así, el propio Warsh ha señalado en reiteradas ocasiones que la Fed suele ser demasiado reactiva y poco anticipatoria.

Reacción del mercado: el EUR / USD cayó inmediatamente tras los reportes de que la administración Trump habría “cerrado” la candidatura de Warsh. Los metales preciosos registran su mayor caída en meses.



Un nuevo capítulo para la Fed: entre raíces restrictivas y presión política

Kevin Warsh mantiene la reputación de ser un halcón monetario ortodoxo, históricamente crítico de políticas monetarias excesivamente laxas.

Disciplina dependiente de los datos: su nominación apunta a una estrategia más cautelosa, enfocada en el costo del capital y en la contención sostenida de la inflación .

Reducción del temor a pérdida de independencia: como candidato “institucional”, Warsh aporta cierto alivio a los mercados que temen una subordinación total de la Fed a la Casa Blanca. Sin embargo, la presión política sigue latente, especialmente considerando las reiteradas demandas de Trump por tasas más bajas.



Implicancias económicas y de mercado: la sombra de costos más altos



Corto plazo:

Un dólar más fuerte y rendimientos más elevados están endureciendo las condiciones financieras. Esto ayuda a combatir la inflación y refuerza el rol de refugio de EE. UU., pero presiona a las exportaciones estadounidenses y a la estabilidad de los mercados emergentes. Además, ha detonado una venta extrema en oro y plata.

Mediano plazo:

El escenario de “tasas altas por más tiempo” podría enfriar la demanda interna, el mercado inmobiliario y el gasto de capital (CAPEX). Si bien esto estabiliza los precios, pone en riesgo el impulso del crecimiento económico.

Activos de riesgo bajo presión:

Para el sector tecnológico (acciones de crecimiento) y las criptomonedas, el escenario Warsh es claramente negativo. Una política más restrictiva implica menor liquidez y mayor costo del capital, factores que los analistas ya identifican como riesgos clave.



Riesgo de conflicto institucional

La nominación de Warsh ocurre en un contexto de tensiones sin precedentes, incluyendo la investigación del Departamento de Justicia (DOJ) sobre Powell y disputas públicas respecto a la autonomía de la Fed.

Conflicto central: existe el riesgo real de un choque entre la agenda populista y pro crecimiento de Trump y los instintos monetarios conservadores de Warsh. Si el mercado percibe que la presión política prevalece sobre el mandato de estabilidad de precios, la confianza de largo plazo en el dólar podría verse seriamente afectada.



La plata retrocedió hasta 15%, cayendo por debajo de los USD 100. Los próximos niveles de soporte relevantes se ubican en el rango de USD 80–90 por onza.

Fuente: xStation5

El oro perforó hoy los USD 5.000. Esta caída del 7% representa un nivel de volatilidad poco habitual para este activo. Los próximos soportes clave se sitúan en USD 4.750 y USD 4.500.

Fuente: xStation5