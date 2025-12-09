La plata se acerca a los US$60 por onza

La plata (SILVER) cotiza cerca de 2% al alza hoy, antes de la decisión de la Reserva Federal de mañana. El mercado espera un recorte de tasas de 25 pb y se posiciona cada vez más ante un posible giro monetario más agresivo en 2026, cuando Kevin Hassett asumiría como presidente de la Fed, probablemente aplicando un marco de política alineado con las posturas de Donald Trump y miembros cercanos de su administración, como Scott Bessent.

Aunque los futuros del índice dólar (USDIDX) han registrado avances en las últimas sesiones, la plata continúa bajo fuerte presión alcista. Tras cada una de las dos correcciones recientes, la demanda volvió rápidamente: primero después de la caída hacia US$45 por onza y luego tras el retroceso hacia US$48 por onza. El mercado se dirige ahora hacia la zona psicológica de US$60 por onza, pese a que los ETFs recortaron 4,76 millones de onzas troy de sus tenencias en la última sesión, reduciendo las compras netas del año a 127,6 millones de onzas, la mayor disminución diaria desde el 24 de octubre.

Además, proyecciones positivas del gigante del sector Heraeus también están respaldando el sentimiento.

Claves del informe de perspectivas 2026 de Heraeus

Heraeus prevé que el oro alcance los US$5.000 por onza en 2026 , con el repunte reanudándose tras una fase de consolidación impulsada por compras de bancos centrales, caída de las tasas reales y preocupación por la dominancia fiscal de EE. UU.

La plata se proyecta operando en un rango de US$43–62 por onza , aunque la menor demanda en sectores como fotovoltaico, joyería y artículos de plata implica que el metal dependerá en gran medida de flujos de inversión .

Las compras de los bancos centrales siguen siendo un pilar crítico de apoyo para el oro, y la tendencia de desdolarización continúa. Muchos bancos centrales planean aumentar sus reservas de oro mientras reducen exposición al dólar.

La demanda de inversión permanece firme: las ventas de barras y monedas siguen creciendo, y las tenencias en ETFs aumentaron 18% en 2025 , aunque aún están por debajo del máximo de 2020, dejando espacio para nuevas compras.

Heraeus advierte que la dominancia fiscal de EE. UU. —mayor gasto público y presión política para mantener tasas bajas— podría mantener tasas reales negativas , lo que históricamente favorece al oro .

Una posible recesión en EE. UU. en 2026 sigue siendo un riesgo bajista, especialmente para los metales del grupo del platino (PGM) , dado el deterioro de los indicadores laborales y las señales de la curva de rendimientos.

La demanda de platino, paladio y rodio podría seguir disminuyendo por la caída en las ventas de vehículos con motor de combustión, mientras que el rutenio se mantiene respaldado por la demanda asociada a centros de datos y HDD.

El fuerte repunte de la plata en 2025 estuvo impulsado por liquidez ajustada y fuertes compras de ETFs/minoristas, más que por demanda industrial, lo que sugiere que el mercado podría necesitar tiempo para estabilizarse.

Se espera que la demanda del sector fotovoltaico por plata caiga en 2026 por primera vez en años , debido a un mayor uso de materiales sustitutos y a la fuerte desaceleración del crecimiento de nuevas instalaciones en China.

Los precios elevados continúan reprimiendo la demanda global de joyería y artículos de plata , especialmente en India , que concentra la mayor parte del consumo en estas categorías.

Es probable que el reciclaje de plata aumente en 2026, incentivado por precios más altos, mientras que la oferta minera debería crecer de forma moderada junto con un mayor flujo de producción de oro, cobre y zinc .

En el caso de la plata, los flujos de inversión siguen siendo el principal motor direccional : las entradas pueden impulsar los precios, pero han sido volátiles, y las primas elevadas en monedas podrían limitar la actividad minorista.

Heraeus destaca que la plata sigue siendo una versión de mayor beta del oro, lo que significa que, si el oro retoma su rally, la plata probablemente lo seguirá, pero con una volatilidad significativamente mayor.

PLATA (intervalo D1)

Fuente: xStation5

_____

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí

