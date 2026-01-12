⏫ La plata se dispara casi un 7%

Los futuros de oro y plata alcanzaron hoy nuevos picos históricos, en un contexto donde la administración estadounidense intensifica la presión sobre la Reserva Federal. El Departamento de Justicia inició una investigación criminal sobre el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, relacionado con la costosa renovación de la sede histórica del banco central. Powell ha calificado esta investigación como un “pretexto” destinado a ejercer presión política y forzar recortes de tasas. Este ataque directo a la credibilidad de la Fed provocó una fuerte venta del dólar estadounidense, generando un viento de cola clave para los metales preciosos.

Las tensiones geopolíticas refuerzan aún más la búsqueda de refugio. Los principales focos de riesgo siguen activos, especialmente en Venezuela e Irán, donde se reportan numerosas víctimas entre manifestantes antigubernamentales. El presidente Donald Trump no descartó una intervención si continúa la violencia contra los manifestantes.

Al mismo tiempo, crecen las preocupaciones sobre la disponibilidad física de metales en China. En la Bolsa de Oro de Shanghái (SGE), los precios de la plata superaron los USD 90 por onza.

La prima de precios en China volvió a ampliarse. Fuente: Bloomberg Finance LP

Cabe destacar que los temores previos sobre una fuerte caída del open interest en COMEX, vinculados al rebalanceo de índices de materias primas, no se han materializado hasta ahora. No obstante, los inversores siguen de cerca el ratio oro/plata, que se aproxima a su promedio histórico de 50–53. Si bien en otros ciclos alcistas este ratio ha caído aún más, la reversión a la media sigue siendo una fuerza relevante. Como referencia, el promedio móvil de 10 años se sitúa por encima de 80, muy por encima del nivel actual cercano a 54.

Perspectiva técnica

La plata rompió con fuerza el nivel de USD 80, superando tanto el máximo de inicios de enero como el récord histórico previo de diciembre. El mercado está probando actualmente la zona de USD 85. El soporte inmediato se identifica en USD 84, donde la acción del precio en las dos últimas velas sugiere interés comprador activo. Fuente: xStation5