La plata sube 40% en enero y se acerca a los USD 100 por onza 📈

La plata acumula una ganancia superior al 40% en enero y hoy avanza por encima de los USD 98,5 por onza, apoyada en un dólar estadounidense más débil y en la fortaleza persistente del oro. En una nota especial, Bank of America señaló que un escenario de USD 170 por onza en un horizonte de dos años sigue siendo posible si los inversores minoristas comienzan a sumarse con mayor fuerza al rally, algo que (según el banco) ya estaría ocurriendo. El movimiento es particularmente intenso en China, donde los precios spot se sitúan, según reportes, casi una docena de dólares por onza por encima de los niveles observados en Estados Unidos.

Durante el fin de semana pasado, la Casa de la Moneda de Estados Unidos (US Mint) prácticamente duplicó los precios de venta de sus monedas de plata, llevándolos por encima de los USD 170 por onza. Si bien Bank of America estima que el nivel “fundamentalmente justificado” para la plata hoy estaría más cerca de USD 60 por onza, la degradación gradual de las monedas fiat (incluido el dólar), los déficits fiscales persistentes y la creciente frustración de los inversores individuales sugieren que el aumento en la asignación hacia la plata y otros “activos duros” podría ser duradero y estratégico, más allá de un simple movimiento especulativo.

