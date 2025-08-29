La plata sube casi un 2% y alcanza un máximo de 14 años 📈

La plata (SILVER) gana cerca de 2% hoy, alcanzando los 39,70 USD por onza, apoyada por el fuerte avance del oro y la debilidad del índice del dólar estadounidense. El billete verde no logró encontrar soporte ni siquiera tras los relativamente sólidos datos del PCE publicados hoy, que no mostraron señales de recesión ni un claro freno en el consumo.
Por otro lado, la posterior encuesta de la Universidad de Michigan reflejó un sentimiento del consumidor más débil en EE. UU. y un descenso en las expectativas de inflación respecto a la lectura anterior. Los mercados interpretaron esto como otra señal que aumenta las probabilidades de que la Fed realice más de un recorte de tipos este otoño.
La principal zona de resistencia se sitúa ahora en los 40 USD por onza.
Fuente: xStation5
