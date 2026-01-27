La plata sube un 8% 📈 ¿Nuevos récords en camino? ❓

Tras la fuerte caída de anoche, la plata borró rápidamente las pérdidas y está recuperando impulso, realizando otro intento por marcar un nuevo máximo histórico. El refinador suizo MKS PAMP señaló que la demanda de los inversionistas minoristas es masiva y supera ampliamente la oferta disponible. Los ajustados plazos de entrega y el fuerte apetito por plata física hacen que cada vez más onzas se envíen por vía aérea en lugar de marítima. La presión compradora está siendo fuertemente reforzada por inversionistas de China e India, mientras que la persistente prima de dos dígitos del precio de la plata en Shanghái frente a COMEX sugiere que los precios del mercado “occidental” aún podrían tener margen para seguir subiendo.

Desde esta mañana, el dólar estadounidense se ha debilitado de forma notable, con el contrato DXY (USDIDX) cayendo desde alrededor de 97 hasta 96,5. Los inversionistas están descontando un escenario de una Reserva Federal persistentemente dovish, tras la especulación de que Nick Rieder de BlackRock podría asumir un rol de liderazgo en la Fed.

Al mismo tiempo, los mercados perciben un riesgo creciente para la demanda de bonos del Tesoro estadounidense, derivado de la postura de política exterior más “aislacionista” de la nueva administración de la Casa Blanca. Combinado con relaciones tensas con aliados (Europa y Canadá, que ahora señala abiertamente un acercamiento a China) y un bloque BRICS que es, en general, menos favorable al dólar estadounidense, esto está impulsando una mayor asignación hacia los metales preciosos, especialmente el oro (subiendo hacia casi USD 5.090 por onza). La plata se beneficia indirectamente de este movimiento.



Fuente: xStation5

En el corto plazo, en el marco temporal de 5 minutos, los indicadores MACD y RSI “enfriados” respaldan un rebote. El precio está regresando hacia la zona de USD 113 por onza, donde previamente se observaron tres impulsos breves pero bajistas durante las últimas horas.

Fuente: xStation5



Informe Commitment of Traders (CFTC) – 20 de enero

Al observar el posicionamiento en COMEX, se puede ver que los Comerciales (productores, procesadores y usuarios finales) están fuertemente posicionados en corto: aproximadamente 24,7 mil contratos cortos frente a cerca de 5 mil largos. En la práctica, están cubriendo riesgo a la baja o asegurando ventas futuras.

El managed money (fondos, CTAs y especuladores institucionales) se posiciona en el sentido opuesto: alrededor de 20,6 mil contratos largos y 10,7 mil cortos, lo que indica que siguen netamente largos y posicionados para precios más altos.

A medida que los precios subieron, los Comerciales redujeron su presión bajista y aumentaron posiciones largas. Los grandes especuladores hicieron lo contrario: recortaron posiciones largas y añadieron algo de exposición bajista, como si una parte del mercado hubiera comenzado a tomar ganancias o dejara de creer en un rally simple, fácil y exponencial.

Así, los mayores especuladores siguen siendo alcistas, pero durante la última semana apareció la primera señal de cautela. Los Comerciales continúan siendo “la contraparte de la operación”, aunque han suavizado ligeramente su postura, algo que suele ocurrir cuando los precios ya son elevados y parte del riesgo fue cubierto previamente.

Al mismo tiempo, los pequeños traders (Nonreportables, no obligados a reportar posiciones a la CFTC) están posicionados de manera muy alcista: alrededor de 35,6 mil contratos largos y 14,4 mil cortos, manteniéndose fuertemente netos largos y respaldando el rebote. Esto suele ser típico de fases eufóricas y tendencias fuertes.

Fuente: CFTC