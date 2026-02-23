La UE suspende acuerdo comercial histórico y el oro sube 2%

El Parlamento Europeo congeló este lunes el proceso de ratificación del acuerdo comercial UE–EE.UU., conocido como el “Turnberry Agreement”, marcando un deterioro significativo en las relaciones transatlánticas.

La decisión se produce tras un fin de semana de tensión legal y política en Washington. El 20 de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucionales los aranceles previos impuestos por Donald Trump bajo la IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). En respuesta, el presidente activó una disposición legal alternativa para imponer un nuevo arancel global del 15%.

El fallo de la Corte Suprema: límite constitucional

El 20 de febrero, la Corte Suprema falló por 6–3 que el presidente excedió su autoridad ejecutiva. El tribunal sostuvo que la IEEPA no otorga facultad para imponer aranceles de manera unilateral, ya que el poder tributario corresponde constitucionalmente al Congreso.

El fallo invalida aranceles que generaron entre USD 130.000 millones y USD 180.000 millones en ingresos aduaneros, y que proyectaban recaudar USD 1,4 billones en la próxima década.

Contraofensiva de Trump: Sección 122

Horas después del fallo, Trump firmó una orden ejecutiva imponiendo un arancel global del 10% bajo la Sección 122 de la Trade Act de 1974. El 21 de febrero anunció que la tasa subiría al 15%, el máximo permitido bajo ese estatuto.

Las medidas entran en vigor el 24 de febrero y pueden mantenerse durante 150 días (hasta aproximadamente el 23 de julio de 2026) sin aprobación del Congreso.

El presidente señaló que no necesita regresar al Congreso para aprobar aranceles adicionales y anticipó nuevas estructuras “legalmente permisibles” en los próximos meses.



Bruselas responde: “Un acuerdo es un acuerdo”

Es la segunda vez que se suspende la ratificación del acuerdo de julio de 2025. La primera pausa ocurrió en enero de 2026 tras tensiones vinculadas a Groenlandia.

El presidente del Comité de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, convocó una reunión de emergencia para proponer la suspensión indefinida del proceso legislativo. La preocupación central es que el nuevo arancel del 15% pueda sumarse a las tasas de Nación Más Favorecida (MFN), elevando la carga efectiva sobre exportaciones europeas por encima del límite acordado.

La Comisión Europea enfatizó que la imprevisibilidad arancelaria es inherentemente destructiva para la estabilidad de mercado.



La aritmética arancelaria

El interrogante clave es si el arancel bajo la Sección 122 reemplaza o complementa las tasas pactadas en Turnberry. Si se aplicara de manera adicional, las tasas efectivas sobre bienes europeos podrían acercarse al 30%.

Según estimaciones del Yale Budget Lab, una aplicación plena de la Sección 122 sin exenciones podría llevar la tasa arancelaria efectiva promedio en Estados Unidos a 24,1%, por encima del 16,9% observado en el período más intenso bajo la IEEPA.

Reacción de mercado: oro al alza

Los mercados financieros reaccionaron con rapidez a la escalada de la guerra comercial. El precio del oro se disparó casi un 2%, acercándose a los 5.200 dólares por onza, mientras los inversores buscaban refugio en medio de la disputa transatlántica. Curiosamente, el par EUR/USD y los índices bursátiles europeos se mantuvieron relativamente estables, lo que sugiere que los mercados podrían aún tener dificultades para asimilar la complejidad del escenario de aranceles sobre aranceles.

Las próximas semanas serán decisivas. Si bien la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó recientemente una resolución que rechaza los aranceles a Canadá, lo que indica una creciente oposición interna, Trump parece firme. Para los exportadores europeos, el riesgo de una duplicación de la carga arancelaria sigue siendo la principal amenaza para las perspectivas económicas de 2026.